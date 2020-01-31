В Китае — дефицит медицинских масок. В ход идут кожура фруктов, бутылки, пакеты и даже... лифчики!

В Китае, по понятным причинам, образовался дефицит медицинских масок для лица. Этот не самый нужный в обычные дни атрибут теперь буквально жизненно необходим.

Отчаявшиеся китайцы, неспособные приобрести в аптеках маски для лица, пустились во все тяжкие, включив смекалку. Они используют в качестве защиты органов дыхания от смертельного коронавируса все что могут: от фруктовой кожуры до шлемов из пластиковых бутылок.

Издалека это может быть и смешно, но в эпицентре эпидемии — не очень. Например, в 50-миллионной провинции Гуандун, где уже зафиксировано более десятка смертей, власти обязали людей носить маски и назначили штрафы за их отсутствие, пишет Daily Mail.

В Китае, между тем, число скончавшихся от коронавируса нового типа достигло 213 человек, число зараженных выросло до 9356 человек, пишет газета South China Morning Post.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV может произойти в любой стране мира, заявляет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В заявлении организации подчеркивается, что всем странам необходимо подготовиться к быстрой реакции на возникновение очага заболевания, к немедленному выявлению больны и их изоляции, а также отслеживанию их контактов и предотвращению дальнейшего распространения вируса. Пока случаев заболевания в России не выявлено.

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Своими лайфхаками защиты от вируса жители Китая делятся в местных соцсетях. И, как обычно, истории из серии «Очумелые ручки» или «Сделай сам» таковы, что непонятно - люди это серьезно, или они так шутят. То есть, иногда это очевидно, а порой, если немного подумать и учесть, что других вариантов нет, начинает казаться: а что - это неплохая идея!

Особенно много забавных альтернатив появилось после сообщения местных чиновников от здравоохранения о том, что появились видеозаписи людей, которые кипятят свои маски, сушат их, а затем используют вновь.

Медэксперты предупредили, что это значительно снижает эффективность масок и их следует выбрасывать после четырех часов использования.

Дефицит медицинских масок уже ощущается и в России. И, может, эти веселые китайские альтернативы здесь не пригодятся, но готовыми надо быть ко всему…

По словам китайских медиков, эпидемия коронавируса пойдет на спад в конце февраля — начале марта. А пока по всеми миру регистрируют новые случаи заболевания. К настоящему моменту вирус выявлен во всех регионах Китая. Более того, он добрался даже до Тибета.

В Китае за два дня построили многоэтажную больницу для пациентов с коронавирусом. Она рассчитана примерно на тысячу человек.

Медицинский центр Dabie Mountain открылся недалеко от города Ухань, где началась эпидемия опасного вируса. Оборудованием больницы круглосуточно занимались более 500 строителей и электриков. В здании сейчас есть вода, электричество и интернет. В самом Ухане сейчас также в сжатые сроки строятся четыре больницы для зараженной атипичной пневмонией.

О вспышке пневмонии в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря 2019 года. Позднее было установлено, что заболевание вызвал коронавирус нового типа, получивший название 2019-nCoV.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом говорится в заявлении генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, которое приводится в Twitter ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, организация работает с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно скорее справиться с этой вспышкой.

Несмотря на серьезность ситуации, ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на передвижения людей и товаров в связи со вспышкой вируса.

«ВОЗ не рекомендует и высказывается крайне против любых ограничений на передвижение из Китая. Мы не рекомендуем вводить ограничения на перемещение людей или товаров», — добавил глава организации.

Он отметил, что уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий и как высокий в регионе и по всему миру.

По инф. rosbalt.ru

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