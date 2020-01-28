Как уберечься от короновируса? Послушаем инфекциониста

Главное отличие китайского вида коронавируса в том, что он не только передается человеку через контакт с больным животным, но и от человека к человеку, рассказала врач-инфекционист Инесса Генералова. Поэтому главное — поддерживать иммунитет и постараться избежать посещения общественных мест.

«Расшифровав вирус, китайские ученые пришли к выводу, что 2019-nCoV — это комбинация коронавируса, обнаруженного у летучих мышей, и другого коронавируса неизвестного происхождения. Носителями смертельного вируса являются ленточный крайт и кобра — змеи, которые охотятся на летучих мышей в дикой природе», — сообщила Генералова.

В России пока не было выявлено ни одного заболевшего коронавирусом.

«Что делать, чтобы избежать столкновения с этим вирусом? В первую очередь, не паниковать. Во вторую — поддерживать иммунитет: это обильное питье и прогулки на свежем воздухе. При первых признаках простуды постарайтесь отсидеться дома и чаще мойте руки», — советует врач.

По ее словам, также стоит на какое-то время воздержаться от посещения общественных мест в Москве и Петербурге — с 24 по 30 января жители КНР празднуют новый год и активно путешествуют по России. «Также следует избегать контакта с больными ОРВИ и отложить путешествие в страны где были зафиксированы заболевшие коронавирусом: Китай, США, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Таиланд, Сингапур», — считает Инесса Генералова.

Напомним, в декабре на территории Китая в городе Ухань обнаружили новый вид коронавируса. На сегодняшний день общее число случаев заболевания в стране превысило 4 тыс. человек. Число погибших граждан Китая от пневмонии, вызванной вирусом, достигло 106 человек.

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По инф. rosbalt.ru

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