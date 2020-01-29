Коронавирус в Китае по числу зараженных перегнал атипичную пневмонию 2002 года

Показатели распространения нового коронавируса в Китае уже выше показателей эпидемии атипичной пневмонии (SARS), произошедшей в 2002—2003 годах.

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На текущий момент число зараженных достигло 5997 человек, еще 9239 находятся под подозрением. Умерли 132 человека, выздоровели 103, пишет РИА «Новости» со ссылкой на опубликованные властями КНР данные.

Во время эпидемии атипичной пневмонии SARS, которая впервые была зарегистрирована в ноябре 2002 года в китайской провинции Гуандун, а в последний раз в июне 2003 года, на территории Китая были заражены 5327 человек по данным ВОЗ. Тогда скончались 349 человек. Всего эпидемия затронула 30 стран, общее число заболевших составляло 8,5 тыс. человек, умерли более 900.

Следующая эпидемия, вызванная коронавирусом, затронула 2494 человека, из которых умерли 858. Это была вспышка ближневосточного вируса MERS-CoV, им несколько лет, начиная с 2012 года, болели пациенты в основном в в Саудовской Аравии и Южной Корее.

Китай передал российским ученым геном нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает генконсульство России в Гуанчжоу (южная китайская провинция Гуандун). В нем подчеркивается, что российские и китайские ученые начали разработку вакцины против 2019-nCoV. Также в России уже разработаны экспресс-тесты, которые позволяют всего за два часа идентифицировать вирус в организме человека.

Посольство РФ в Пекине обсуждает с Китаем вопрос об эвакуации россиян только из провинции Хубэй, где зафиксировано больше всего случаев нового коронавируса. В основном это город Ухань. Пребывание там представляет реальную угрозу для жизни и здоровья, а самостоятельно выехать оттуда невозможно, поскольку власти ввели в регионе карантин, отмечают дипломаты.

Замглавы подведомственного Минздраву Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии профессор Владимир Чуланов не исключил попадания китайского коронавируса на территорию России. По его словам, риск будет довольно высоким уже в течение ближайшего месяца. наиболее вероятны случаи заболевания в Приморье и Хабаровском крае, граничащих в Китаем. Роспотребнадзор с 28 января начал в аэропортах обследование на новый коронавирус всех возвращающихся из Китая. Эта мера, подчеркивается в сообщении ведомства, встретила «полное понимание и содействие российских граждан». Мониторинг выявил 139 человек с подозрением на новый коронавирус. Ни в одном случае диагноз не подтвердился, у людей были другие респираторные заболевания. Кроме того, в России на уровне правительства создан оперативный штаб по профилактике коронавируса. Его возглавила «социальный» вице-премьер Татьяна Голикова.

На текущий момент число зараженных китайским коронавирусом достигло 5997 человек, еще 9239 находятся под подозрением. Скончались 132 человека, однако 103 человека смогли побороть болезнь. В основном в числе зараженных — жители Китая. Помимо Китая, вирус выявили в Южной Корее, Японии, Вьетнаме, Непале, Франции, США и других странах.

По инф. rosbalt.ru

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