В Казани 96-летняя старушка вышла на одиночный пикет из-за обмана чиновников

Ветеран Великой Отечественной войны 96-летняя Екатерина Юрова вышла на одиночный пикет у здания правительства Татарстана, чтобы обратить внимание на отсутствие обещанной еще семь лет назад помощи.
Как сообщил Inkazan внук ветерана Роман Юров, в 2013 году сотрудники администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов сами предложили пенсионерке к 70-летию Победы сделать ремонт и купить бытовую технику.
«Это был обман, ничего сделано не было. Зачем обманывать, зачем приходили?» — возмутился Роман Юров. По его словам, на 90-летие к женщине приехал заместитель главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимура Алибаева и подарил банку тушенки и пачку гречки.
Пикет они устроили, чтобы показать, как «относятся к живым ветеранам в этой стране». «Не к мертвым, как с плакатиками ходят там по площадям, а вот живой ветеран. Не могут помочь, никакой помощи, все делаем я и моя мама. Больше у бабушки нет никого. Соцзащиты вообще не видать. Они там не знаю чем занимаются, все в норковых шубах ходят, такие здания себе отгрохали. А на ветеранов им наплевать», — заявил Юров.
О бездушие чиновников уже, можно сказать, запинаешься. Оно встречается буквально на каждом шагу, и обидно до глубины души, когда с ним сталкиваются ветераны. Об их заслугах словно позабыли, и в подарок дарят тушенку, гречку и батон, подарки к праздникам разворовывают... Нормально это? Конечно нет, ведь в России осталось в живых всего около 60 тыс. 842 участников Великой Отечественной войны. Это очень немного, и хочется, чтобы ценили каждого.
Тему черствости, бессердечности к ветеранам Великой Отечественной войны в своих публикациях поднимает и сайт «Мои года». И ниже тоже есть несколько материалов, с проблемой бездушия перекликающихся:.
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