Две крымские чиновницы ушли в отставку после скандала с поздравлением блокадникам

Председатель Керченского горсовета Майя Хужина и ее заместитель Лариса Щербула со скандалом ушли в отставку после акции, приуроченной к годовщине освобождения Ленинграда. Об этом сообщает ИА «Общественная служба новостей» со ссылкой на данные Telegram-канала «Единой России».

Слева направо: Лариса Щербула и Майя Хужина

Как отмечается, женщинам пришлось написать заявления по собственному желанию, так как у многих вызвала возмущение раздача «символического хлеба» блокадникам.

Информацию об увольнении чиновниц РИА «Новости» подтвердил также депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Майя Хужина и Лариса Щербула вручили 11 живущим городе блокадникам «символический хлеб» и медали. При этом участницы вручали дары в шубах. Об этом они отчитались, в том числе, в соцсетях. Комментаторов акция в этой форме возмутила. Позднее Хужина заявила СМИ, что похожие на норковые шубы якобы являются «имитацией», а другая участница делегации добавила, что сдоба на фото — это пироги с мясом, причем купленные не самими чиновниками, а переданные для блокадников «татарской общиной».

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Главе Крыма Сергею Аксенову ранее предложили рассмотреть вопрос об отставке чиновниц из-за проявленного «неуважения к ветеранам». Он отреагировал незамедлительно и написал во «ВКонтакте», что «эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям». Аксенов назвал ситуацию недопустимой и пообещал, что в пятницу, 31 января, Госсовет Крыма проведет служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в мероприятии.

«Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жесткие меры. Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии „Единая Россия“», — заявил Аксенов.

Сама Хужина утверждала, что ветеранам дарили не батоны, а пироги с мясом, которые испекли сами сотрудники городского совета.

По инф. rosbalt.ru

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