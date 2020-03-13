В детсаду ребенка избили за то, что он спать не ложился

В подмосковном Одинцово родители четырехлетней девочки заявили в полицию на воспитательницу детского сада. По их словам, женщина избила их дочку за то, что она не хотела ложиться спать. Об инциденте мама ребенка рассказала СМИ.

По словам мамы девочки, ее ребенок пришел из садика домой с ссадинами и царапинами на руках.

Малышка рассказала родителям, что воспитательница детского сада схватила ее за руку и протащила в кровать, а потом еще и сильно ударила.

В настоящее время девочку в сад не водят: малышка боится туда идти, а воспитательница так и продолжает работать.

Проверку этого случая уже начали сотрудники Следственного комитета РФ.

Все факты из сообщения будут изучены следователями, добавили в СК РФ, отметив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Никто не говорит, что с детьми работать просто. Но воспитатель как никто другой должен понимать, что ребенок - это маленькая личность, и унижать ее нельзя. Главное, чего ждут родители и мы, бабушки и дедушки, от воспитателей - это что они будут справляться с воспитанием детей и что выходить из конфликтных ситуаций будут подобающе, а иначе, зачем же была сделана остановка именно в этой профессии? А вот еще о вопиющих ситуациях в детсадах:



По инф. rosbalt.ru

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