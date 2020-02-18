В Поморье завели дело на жестокую воспитательницу детского садика

В городе Новодвинске Архангельской области на бывшего воспитателя детского сада возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей и жестоком обращении с детьми.

Как сообщили в прокуратуре региона, с января по апрель 2019 года 32-летняя воспитательница неоднократно применяла физическую силу к четырем малышам.

По данным надзорных органов, женщина брала детей за волосы и силой усаживала на стул, в наказание за шалости оставляла их одних в помещении. Одну девочку обвиняемая ударила ладонью по лицу, а мальчику залила в ухо воду при помощи медицинского шприца. Тем самым обвиняемая причиняла детям не только физическую боль, но и нравственные страдания. Она считала, что таким образом наказывает маленьких воспитанников за непослушание.

После случившегося женщина лишилась работы в дошкольном учреждении. Уголовное дело воспитательницы рассмотрит мировой суд.

Поскольку администрация муниципального детского сада вовремя не сообщила о незаконных действиях сотрудницы в правоохранительные органы, прокуратура также направила представление главе Новодвинска.

Никто не говорит, что с детьми работать просто. Но воспитатель как никто другой должен понимать, что ребенок - это маленькая личность, и унижать ее нельзя. Главное, чего ждут родители и мы, бабушки и дедушки, от воспитателей - это что они будут справляться с воспитанием детей и что выходить из конфликтных ситуаций будут подобающе, а иначе, зачем же была сделана остановка именно в этой профессии? Сама связка воспитатель-жестокость, наверное, невозможна. И волноваться приходится, к сожалению, за своих внуков. Каких специалистов в детских садах встретят они на своем пути?

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