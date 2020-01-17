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В дагестанском Кизляре — массовое отравление водой
По инф. rosbalt.ru   
17 Января 2020 г.
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Число отравившихся водой в дагестанском Кизляре превысило 100 человек.

В Кизляре с отравлением попали в больницу уже 102 человека

Как сообщили в региональном Минздраве, госпитализированы 102 человека, в том числе 50 детей. Они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Обеспечен подвоз питьевой воды, ведется работа по обеззараживанию питьевой воды в микрорайоне «Черемушки» и в целом по городу.

Горожанам рекомендовано провести дезинфекцию накопителей воды в своих квартирах.

Минздрав Дагестана призвал жителей пить кипяченую или бутилированную воду, а также обдавать кипятком овощи и фрукты.

  • По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, ЧП произошло из-за незаконной врезки кустарной канализационной трубы в городскую дренажную систему и повреждения водовода.

По инф. rosbalt.ru

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