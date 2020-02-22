В честь экоактивистки Греты Тунберг назвали новый вид улиток

Исследователи нашли в Брунее новый вид улиток и назвали его в честь Греты Тунберг. (Эта шведская школьница побольше многих других беспокоится о климате. Вот и нам бы подтянуться, и может быть, страшных последствий удастся избежать. А то, что в честь экоактивистки назвали новый вид улиток... что сказать? Вполне заслуженно! - прим. МГ.)

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Латинское название улитки — Craspedotropis gretathunbergae. Она относится к семейству циклофорид, который отличается чувствительностью к засухам. На вид влияет резкий перепад температур и вырождение лесов.

Ученые решили, что этой улитке будет крайне сложно пережить грядущие климатические изменения. Поэтому имя шведской экоактивистки сочли наиболее подходящим.

Мы немало писали о Грете Тунберг, напомним наши заголовки:

«Назвав эту улитку в честь Греты Тунберг, мы признаем, что ее поколение будет нести ответственность за решение проблем, которые они не создавали. Это также обещание, что люди других поколений придут ей на помощь», — сказал обнаруживший новый вид улиток биолог Джонатан Лим.

11 декабря 2019 года журнал Time признал 17-летнюю экоактивистку из Швеции Грету Тунберг человеком года.

Тунберг начала выступать за экологию в августе 2018 года — каждую пятницу она устраивала одиночный пикет у парламента. Девушка держала плакат с надписью: «Школьная климатическая забастовка».

Спустя год, в сентябре 2019 года 4 млн человек по всему миру последовали ее примеру и вышли на глобальную климатическую забастовку.

Polit.ru

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