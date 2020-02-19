В Челябинске рабочие срезали качели на площадке. Маразм, не иначе...

В Челябинске в сквере, благоустройство которого обошлось в 12 млн рублей, рабочие срезали качели, доведя ребенка до слез.
Как сообщает 74.RU, во вторник в сквере на улице 40-летия Победы рабочие сняли и увезли качели с детской площадке. Это произошло на глазах пришедших в сквер родителей с детьми. Одна из девочек расплакалась в голос.
Рабочие объяснили, что работы заказал занимавшийся благоустройством сквера подрядчик. По их словам, администрация Курчатовского района не заплатила подрядчику.
В администрации района заявили, что контракт по монтажу малых форм и качелей в сквере не был реализован надлежащим образом, некоторые конструкции опасны для эксплуатации, поэтому работы не были оплачены. Рабочие должны были исправить дефекты или демонтировать одни качели для детей-инвалидов. Чиновники утверждают, что других объектов площадки, в том числе качеле-балансиров это не касалось.
Между тем на записях очевидцев видно, что рабочие демонтируют именно качели-балансиры, и больше качелей в сквере нет.
По данным издания, на благоустройство сквера из федерального бюджета выделили 12 миллионов рублей — за эти деньги жителям обещали две детские площадки со скалодромом, новые урны, скамейки и небольшую сцену.
Увы, подобные истории уже не удивляют. Чиновники (а ведь именно им подчиняются рабочие) стараются во всем следовать букве закона, но при этом как будто даже не пытаются трезво смотреть на ситуацию и искать компромиссы. Неужели они сами не являются родителями? Ведь если бы их детей лишили качель во дворе, вряд ли бы им это понравилось... А вот еще заголовки о подобных инцидентах:
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