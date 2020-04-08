В Австралии оправдали осужденного за педофилию советника Папы Римского

Верховный суд Австралии отменил приговор бывшему казначею Ватикана, кардиналу Джорджу Пеллу, который был осужден за сексуальное насилие над подростками, передает BBC.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Кардиналу предъявили обвинения в июне 2017 года. Ему вменяли сексуальное насилие над двумя мальчиками и четыре эпизода домогательств. В ходе судебного разбирательства были заслушаны показания жертвы Пелла, единственной оставшейся в живых на тот момент. Также доказательства представили десятки свидетелей.

В марте 2019 года окружной суд Мельбурна признал 77-летнего кардинала виновным в насилии над двумя 13-летними подростками в конце 1990-х годов и приговорил его к шести годам заключения. Кардинал свою вину не признал.

В 2019 году Пелл обжаловал приговор в Апелляционном суде Виктории, но приговор был оставлен в силе.

7 апреля состоялось повторное рассмотрение дела кардинала, в результате которого коллегия присяжных вынесла решение в его пользу. Адвокаты священника утверждали, что присяжные и судьи апелляционного суда слишком сильно полагались на показания предполагаемой жертвы, по их мнению, в суде не были рассмотрены должным образом другие доказательства. Верховный суд согласился с этим и пришел к выводу, что другие показания, имеющиеся в деле, позволяют допустить, что преступления не было.

Джордж Пелл был самым высокопоставленным католическим священником, осужденным за сексуальные преступления. C 2014 года он считался третьим лицом в Ватикане, поскольку занимал должность казначея государства и советника Папы римского.

Увы, но проблема педофилии в рядах церковников проявляется не только в западном христианстве: периодически просачиваются сведения о подобных скандалах и в РПЦ. Об "уровне развращенности" представителей разных ветвей религии, наверное, неуместно спорить - во-первых, потому что нет статистики, а во-вторых - потому что грех есть грех, даже если случай единичный. А достоинство римского понтифика здесь стоит отметить потому, что он нашел в себе силы открыто признать серьезность постыдной проблемы. Чего и представителям других конфессий пожелаем...

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...