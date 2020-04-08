ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Семейные скандалы Любови Казарновской
2020-03-20-17-17-54
Личная жизнь Любови Казарновской – тема отчасти запретная. Певица нечасто рассказывает о событиях, которые принесли ей немало душевных страданий.
Иосиф Пригожин не одобряет поведение звёзд во время вспышки коронавируса
2020-03-09-15-27-06
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Талантливые дети Джоли и Питта: чем занимаются наследники звёздной пары?
2020-03-14-02-54-38
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Мастерица спиц и клубка, из-под рук которой выходят восхитительные вещи – блогер Ирина
2020-03-18-14-47-00
Умелая рукодельница, которой доступно связать, наверное, практически всё, ведет свой канал на платформе YouTube. Это Ирина Казарчук.
Медикам опять обещают зарплату поднять. Дождутся ли и чего в итоге?
2020-03-16-08-40-15
До сих пор остается актуальным вопрос о том, кому повысят зарплату в 2020 году в России. Уже не первый год российское правительство старается увеличить заработные платы докторам, чтобы те могли получить достойный уровень жизни, и на полученные средства можно было нормально...

В Австралии оправдали осужденного за педофилию советника Папы Римского
По инф. polit.ru   
08 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Верховный суд Австралии отменил приговор бывшему казначею Ватикана, кардиналу Джорджу Пеллу, который был осужден за сексуальное насилие над подростками, передает BBC.

В Австралии суд отменил приговор бывшему казначею Ватикана, осужденному за сексуальное насилие над подростками

Кардиналу предъявили обвинения в июне 2017 года. Ему вменяли сексуальное насилие над двумя мальчиками и четыре эпизода домогательств. В ходе судебного разбирательства были заслушаны показания жертвы Пелла, единственной оставшейся в живых на тот момент. Также доказательства представили десятки свидетелей.

В марте 2019 года окружной суд Мельбурна признал 77-летнего кардинала виновным в насилии над двумя 13-летними подростками в конце 1990-х годов и приговорил его к шести годам заключения. Кардинал свою вину не признал.

В 2019 году Пелл обжаловал приговор в Апелляционном суде Виктории, но приговор был оставлен в силе.

7 апреля состоялось повторное рассмотрение дела кардинала, в результате которого коллегия присяжных вынесла решение в его пользу. Адвокаты священника утверждали, что присяжные и судьи апелляционного суда слишком сильно полагались на показания предполагаемой жертвы, по их мнению, в суде не были рассмотрены должным образом другие доказательства. Верховный суд согласился с этим и пришел к выводу, что другие показания, имеющиеся в деле, позволяют допустить, что преступления не было.

Джордж Пелл был самым высокопоставленным католическим священником, осужденным за сексуальные преступления. C 2014 года он считался третьим лицом в Ватикане, поскольку занимал должность казначея государства и советника Папы римского.

Увы, но проблема педофилии в рядах церковников проявляется не только в западном христианстве: периодически просачиваются сведения о подобных скандалах и в РПЦ. Об "уровне развращенности" представителей разных ветвей религии, наверное, неуместно спорить - во-первых, потому что нет статистики, а во-вторых - потому что грех есть грех, даже если случай единичный. А достоинство римского понтифика здесь стоит отметить потому, что он нашел в себе силы открыто признать серьезность постыдной проблемы. Чего и представителям других конфессий пожелаем...

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 