В Англии археологи нашли фигурку от настольной игры викингов

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В Великобритании археологи обнаружили редкий стеклянный артефакт возрастом около 1200 лет, который оказался фигуркой от настольной игры викингов.
Об открытии рассказывает Live Science. Богато украшенная, каплевидная стеклянная фигурка была обнаружена при проведении раскопок на археологическом участке острова Линдисфарн. Ее изучили сотрудники Университета Дарема.
Остров Линдисфарн когда-то был домом для монахов. Там располагался средневековый монастырь, который, как известно из письменных источников, был захвачен викингами в 793 году нашей эры.
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