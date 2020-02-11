В Англии археологи нашли фигурку от настольной игры викингов

В Великобритании археологи обнаружили редкий стеклянный артефакт возрастом около 1200 лет, который оказался фигуркой от настольной игры викингов.

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Об открытии рассказывает Live Science. Богато украшенная, каплевидная стеклянная фигурка была обнаружена при проведении раскопок на археологическом участке острова Линдисфарн. Ее изучили сотрудники Университета Дарема.

Остров Линдисфарн когда-то был домом для монахов. Там располагался средневековый монастырь, который, как известно из письменных источников, был захвачен викингами в 793 году нашей эры.

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