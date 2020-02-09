|
В Германии нашли самое старое османское письмо
|По инф. Российской газеты
|09 Февраля 2020 г.
|
В Германии турецкие исследователи при изучении фондов Берлинской государственной библиотеки неожиданно обнаружили самое старое османское письмо, которое датируется периодом правления султана Мурада II.
Как сообщает Daily Sabah, старинный документ был обнаружен еще прошлым летом в рамках исследовательской программы, запущенной Стамбульским университетом Медениет.
Однако только сейчас ученые рассказали об открытии и впервые показали письмо публике. Он было написано около 1441 года. Это было время султана Мурада II. Он правил Османской империей с 1421 по 1444 годы, а затем — с 1446 по 1451 годы.
По словам руководителя исследовательского проекта Догана Авербека, это письмо является старейшим известным османским посланием, касающимся Европы.
Оно передавало Фазлулла-Паше, визирю Мурада II, право собственности на деревню Батикон, которая находилась в пределах современной Болгарии. Визирь получил от султана деревню в качестве вознаграждения за работу, которую он выполнил для государства.
«В нашем архиве не так много документов того периода, поэтому это письмо очень важно для нас, — говорит Авербек. — Несмотря на то, что письмо за прошедшие века получило некоторые повреждения, его все еще можно прочесть. Нам удалось изучить его в деталях».
Исследователь добавил, что в фондах Берлинской государственной библиотеки хранится более 1300 не каталогизированных турецких рукописей, которые еще предстоит изучить.
Эта коллекция пока недоступна для исследователей, ее предоставят для изучения лишь после каталогизации. Что касается письма, то оно, возможно, станет доступно для широкой публики после того, как пройдет процедуры реставрации и консервации.
Этот документ по-прежнему является собственностью Берлинской государственной библиотеки, и его невозможно передать в другую страну.
Еще об интересных находках последнего времени:
Загрузка...
Загрузка...
Next Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Софья Колчак – жена расстрелянного адмирала выполнила его наказ
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды». Цицерон ПРОЛОГ Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next Prev
Сведения о трудовом стаже можно будет получить и в МФЦ
Сведения о трудовом стаже можно будет получить не только в Пенсионном фонде, но и в МФЦ. Соответствующее постановление вступает в силу 5 февраля.
Россиянам разрешат получать негосударственные пенсии пораньше
Негосударственные пенсионные фонды смогут перечислять гражданам деньги до того, как они официально станут пенсионерами — с 55 лет женщинам и с 60 лет — мужчинам. Соответствующий законопроект Госдума планирует...
ПФР информирует: социальные выплаты повышаются с февраля на 3%
С 1 февраля увеличились некоторые виды социальных выплат, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Льготы для пенсионеров РЖД: досрочная пенсия и перечень прочих привилегий
РЖД или Российская Железнодорожная Компания, которая сегодня входит в число крупнейших транспортных организаций мира, образовалась в 2003 году на базе Министерства путей сообщения. Являясь работодателем, кото...
Российским инвалидам с февраля подбросят чуть-чуть деньжат
Индексация соцвыплат и пособий, которая с 1 февраля будет проведена в РФ, повысит пособия для инвалидов первой группы на 114 рублей (с 3 тыс. 783 до 3 тыс. 897 рублей). Прибавка для детей-инвалидов и инвалидо...
Условия потребкредита буквально «разложат по полочкам». В табличном варианте
Наиболее значимые условия потребительского кредита, обязательства по которому обеспечены ипотекой и требующие согласования с заёмщиком, будут изложены в форме таблицы хорошо читаемым шрифтом, начиная с первой...
Если нужен кредит: советы от Центробанка
Сейчас рост кредитования заметно опережает рост доходов граждан, напомнила начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова. В результате у многих людей значитель...
Что не может спрашивать настоящий сотрудник банка. Памятка для доверчивых
"Добрый день, вас беспокоит служба безопасности банка N" - такую фразу, судя по всему, уже услышали по телефону миллионы россиян. В 99,9% случаев с нее начинали разговор мошенники, которые выбрали для кражи д...
Интернет-жулье продолжает охоту за вашими деньгами: чего опасаться?
Специалисты Роскачества рассказали, как уберечь от интернет-мошенников свои данные и не лишиться денег.
Ведомственные льготы: на что может рассчитывать пенсионер Росатома
Сотрудники различных министерств, ведомств и государственных корпораций, после выхода на пенсию могут пользоваться разнообразными льготами. О том, что полагается бывшим работникам Росатома, расскажем в статье...
Обещано, что социальные пособия будут защищены от посягательств судебных приставов
Министерство юстиции РФ прописало порядок взыскания средств с банковских счетов должников. Главное новшество в том, что теперь социальные пособия будут защищены от случайного взыскания судебными приставами. Н...
Доходы по рублевым депозитам нынче не радуют...
18 января 2020 года Центробанк России опубликовал данные о среднестатистической процентной ставке в отечественных финансовых организациях по вкладам. Данные указаны только по рублевым депозитам. Стало известн...
Покупка из-за рубежа: сколько потребуют доплатить?
С 1 января в России подняли таможенные пошлины на товары, приходящие почтой из-за рубежа. За китайский, да и любой другой зарубежный товар стоимостью выше 200 евро (и/или свыше 31 кг) нам теперь придется допл...
Готовьте ваши денежки: для «дачного бизнеса» вводят налоговый патент
Госдума России приняла в третьем чтении изменения в Налоговый кодекс, распространяющие патентную систему на дачников и садоводов, которые выращивают на своих участках урожай на продажу. (По идее - речь идет ...
Все больше людей не стесняются стать... банкротами! И закон — на их стороне
Все большая популярность банкротства связана как с «примером соседа», так и с изменившимся отношением граждан — от правового нигилизма к рациональному взгляду, к использованию современных и законных возможнос...
У нас есть похожие статьи и новости:
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители •