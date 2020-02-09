Вот так купаешься в море, а под ногами... древнеегипетский артефакт!

В Израиле ветеринарный врач по имени Рафи Бахалул, купаясь в Средиземном море, случайно обнаружил на песчаном дне таинственный артефакт, который был, предположительно, древнеегипетской святыней.

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Об открытии рассказывает Haaretz. Рафи Бахалул заметил необычный предмет во время утреннего купания и нырнул за ним на дно. Позже ученые установили, что возраст этого артефакта составляет около 3400 лет. Он был изготовлен в Древнем Египте.

Удивительной находку, сделана она была недалеко от Хайфы, делает ее внешний вид. Изначально это была плита с изображением древнеегипетской богини. Однако кто-то проделал в ней отверстие, после чего святыня, вероятно, начала использоваться в качестве корабельного якоря.

Судя по тому, что артефакт глубоко ушел в песок, под водой якорь пролежал много лет. Возможно, в последние десятилетия или даже века он был полностью скрыт под слоем песка. Однако он был обнажен во время последнего шторма.

По мнению археологов, такие якоря широко использовались в эпоху бронзового века на побережье Леванта, приблизительно до 1200 года до нашей эры. Они имели форму трапеции с закругленными углами. Сквозь просверленное в верхней части отверстие просовывали веревку. Богатство украшения говорит о том, что эта плита могла быть элементом декора и царского дворца.

На ней изображена женщина, в которой ученые идентифицировали богиню Сешат — древнеегипетское божество письменности. Изображения богини Сешат широко использовались для увековечивания фараонов.

«Она была своего рода божественным писцом, библиотекарем, хранителем записей и инженером, — говорит Ширли Бен-Дор Эвиан, куратор Музея Израиля. — Идентифицировать богиню также помогли иероглифы, которые сопровождают ее образ. Сохранилась только часть надписи, которая переводится как «госпожа дома книг».

По стилю иероглифов ученые установили, что плита была изготовлена примерно в XV веке до н. э., то есть в период правления XVIII династии фараонов, которая основала Новое царство. В это время Древний Египет достиг пика своего могущества и вел многочисленные успешные военные кампании.

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