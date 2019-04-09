Вести из "китовой тюрьмы": намечается поэтапный план освобождения узников

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и группа ученых подписали заявление о намерениях, где главной целью обозначено освобождение всех белух и косаток из «китовой тюрьмы» обратно в естественную среду.

По словам Кожемяко, «дорожную карту» этого процесса разработают к началу мая. Консилиум ученых подтвердил, что у одной из косаток проблема с зубом, а у некоторых белух — проблемы с кожей, передает VL.Ru. Также подтверждено, что косатки — юного возраста, от 5 до 7 лет или старше. А среди белух — самым старшим не более шести лет при общей продолжительности жизни от 40 до 80 лет.

«Если сейчас выпустить их в природный заповедник, представьте себе, 87 белух − кто-то больше съест, кто-то меньше. Сейчас-то их кормят одновременно, и каждая получает свою положенную порцию», — заметил Кожемяко. Он сообщил, что, возможно, часть животных останется в вольерах, но их сделают больше.

«Рядом мы будем делать заповедник и поэтапно двигаться к его расширению и расселению. Здесь резких движений без сопровождения ученых делать никто не будет», — указал Кожемяко.

Напомним, 10 косаток и 87 белух (в основном детенышей), незаконно выловленных летом и осенью 2018 года для продажи в Китай, остаются в тесных вольерах в бухте Средняя.

По инф. rosbalt.ru

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