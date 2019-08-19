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Ужасно: на Кубе от удара молнии погибли пятеро человек из одной семьи
По инф. rosbalt.ru   
19 Августа 2019 г.
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В сезон ураганов на Кубе пять человек погибли в грозовую погоду, сообщает местное издание Granma.

Ужасно: на Кубе от удара молнии погибли пятеро человек из одной семьи

Гроза застала семью с четырьмя детьми на пляже в провинции Маябеке, однако уйти подальше от воды они не поспешили.

В результате одним ударом молнии были убиты мать, отец и трое несовершеннолетних, еще один ребенок попал в больницу (только представьте - ему расти одному-одинешенькому, зная, что "гром небесный" однажды отнял у него всю семью - а его оставил в этом мире!..)

Отмечается, что трагедия произошла в четверг поздним вечером, однако тела погибших обнаружили только к утру.

В мире постоянно кто-то умирает, в том числе и из-за несчастных случае - увы, это неизбежность. Но вот такие истории, попахивающие чем-то мистическим, особенно волнуют воображение...  Вот еще кое-какие случаи, невольно наводящие на мысли о природе Смерти и тайнах человеческой души:

По инф. rosbalt.ru

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