Ужасная смерть: пожилой индонезиец растерзан тигром

Работника плантации Абусали Хасбуана в индонезийской провинции Северная Суматра растерзал тигр. Зверь оторвал мужчине голову, сообщает Asia Times.

Тело 61-летнего нашли местные жители. У него также отсутствовала правая рука. Голову нашли 50 метрах от тела. Останки мужчины были доставлены в больницу города Сибухуан для проведения экспертизы.

Тигра ищут, чтобы предотвратить новые жертвы.

Еще из мрачноватой жизни красивых хищников: Тигрицы - кошки своенравные. А если ещё и мамы...

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ