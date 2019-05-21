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Ужасная смерть: пожилой индонезиец растерзан тигром
По инф. rosbalt.ru   
21 Мая 2019 г.
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Работника плантации Абусали Хасбуана в индонезийской провинции Северная Суматра растерзал тигр. Зверь оторвал мужчине голову, сообщает Asia Times.

Ужасная смерть: пожилой индонезиец растерзан тигром

Тело 61-летнего нашли местные жители. У него также отсутствовала правая рука. Голову нашли 50 метрах от тела. Останки мужчины были доставлены в больницу города Сибухуан для проведения экспертизы.

Тигра ищут, чтобы предотвратить новые жертвы.

По инф. rosbalt.ru

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