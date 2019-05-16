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Тигрицы - кошки своенравные. А если ещё и мамы...
По инф. rosbalt.ru   
16 Мая 2019 г.
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Амурская тигрица по кличке Тундра убила своего малыша. ЧП произошло в зоопарке Дублина, пишет The Irish Sun.

Тигрицы - кошки своенравные. А если ещё и мамы...

Инцидент запечатлела видеокамера, установленная в вольере животного. На кадрах видно, как Тундра родила своего первенца, повернулась к детенышу спиной, легла на тигренка и убила его. Через пару минут она родила второго и третьего детенышей, встала на лапы и начала их вылизывать. Все новорожденные оказались самками.

Детеныши здоровы и хорошо себя чувствуют, уточнили в зоопарке.

С тигриной жестокостью столкнулись в этом году и жители Приморского края. В селе Алексей-Никольское в начале прошлого года поймали тигрицу, которая нападала на собак. Оказалось, что у животного недавно родились детеныши. Тигрят поймали вместе с их матерью. Зверей привезли в реабилитационный центр в селе Алексеевка. У тигрицы обнаружили проблемы с опорно-двигательной системой.  Было решено отправить её в зоопарк Зеленогорска Красноярского края.

Тигрят Павлика и Елену выходили и в ближайшее время выпустят на волю в тайгу в Амурской области. На них также надели ошейники с GPS-модулем, чтобы следить за адаптацией зверей. Об этом рассказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, его цитирует РИА Новости.

По инф. rosbalt.ru

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