Тигрицы - кошки своенравные. А если ещё и мамы...

Амурская тигрица по кличке Тундра убила своего малыша. ЧП произошло в зоопарке Дублина, пишет The Irish Sun.

Инцидент запечатлела видеокамера, установленная в вольере животного. На кадрах видно, как Тундра родила своего первенца, повернулась к детенышу спиной, легла на тигренка и убила его. Через пару минут она родила второго и третьего детенышей, встала на лапы и начала их вылизывать. Все новорожденные оказались самками.

Детеныши здоровы и хорошо себя чувствуют, уточнили в зоопарке.

С тигриной жестокостью столкнулись в этом году и жители Приморского края. В селе Алексей-Никольское в начале прошлого года поймали тигрицу, которая нападала на собак. Оказалось, что у животного недавно родились детеныши. Тигрят поймали вместе с их матерью. Зверей привезли в реабилитационный центр в селе Алексеевка. У тигрицы обнаружили проблемы с опорно-двигательной системой. Было решено отправить её в зоопарк Зеленогорска Красноярского края.

Тигрят Павлика и Елену выходили и в ближайшее время выпустят на волю в тайгу в Амурской области. На них также надели ошейники с GPS-модулем, чтобы следить за адаптацией зверей. Об этом рассказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, его цитирует РИА Новости.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ