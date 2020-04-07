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Ушла из жизни «девушка Бонда» Онор Блэкман
По инф. Российской газеты   
07 Апреля 2020 г.
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Британская кинодива Онор Блэкман умерла на 95-м году жизни.

На 95-м году жизни умерла британская кинодива Онор Блэкман

Онор скончалась «мирно от естественных причин».

Блэкман начала сниматься в 1947-м и быстро стала популярной и востребованной.

Среди ранних её работ — «Гибель «Титаника» (1958) и «Мистер Питкин в тылу врага» (1959).

Онор играла в массе знаковых голливудских и европейских картин: «Битва за Рим» (1968), «Мумия: Принц Египта» (1998), «Дневник Бриджет Джонс» (2001), «Быть Стэнли Кубриком» (2005).

В «Голдфингере» (1964) она стала одной из «девушек Бонда».

В числе сериалов с её участием — «Доктор Кто», «Коломбо», британские «Мстители».

Блэкман отказалась от титула командора Ордена Британской империи, будучи убеждённой республиканкой.

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