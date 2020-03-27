Ушел из жизни звезда фильма «Крокодил Данди» Марк Блум

В нью-йоркской больнице скончался американский актер Марк Блум. Причина смерти — осложнения, связанные с коронавирусной инфекцией COVID-19. О кончине артиста сообщили западные СМИ, ссылаясь на его супругу и актрису Джанет Зариш.

Блум родился в 1950 году. Сниматься начал в 1980-е годы. Широкой публике он известен по ролям в картинах «Крокодил Данди», «Клан Сопрано», «Свидание вслепую», «Шаг вперед 3D».

Недавно Блум сыграл владельца книжного магазина Мистера Муни в криминальной драме «Ты» от Netflix. Также он снимался в шоу HBO «Наследники» и «Миллиарды». Всего за свою карьеру Марк Блум принял участие в более 80 кинопроектах.

По инф. rosbalt.ru

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