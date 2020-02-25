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Ушел из жизни маршал Дмитрий Язов
По инф. rosbalt.ru   
25 Февраля 2020 г.
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В Москве скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Ушел из жизни маршал Дмитрий Язов

«Двадцать пятого февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов», — отмечается в сообщении.

Как уточняет РБК, Язов был последним из военачальников, которому было присвоено звание маршала Советского Союза. Им он стал в 1990 году. Кроме того, он был последним министром обороны СССР.

Дмитрию Язову было 95 лет.

По инф. rosbalt.ru

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