Ушел из жизни генерал-полковник авиации Николай Москвителев

Генерал-полковник авиации Н.И. Москвителев скончался на 94-м году жизни. Его называли одним из лучших летчиков своего времени.

До фанатизма преданный своему делу, Н.И. Москвителев за 42 года летной деятельности освоил более 30 типов (и их модификаций) самолетов и вертолетов, налетал более 4000 часов. Свой 80-летний юбилей в 2006 г. он отпраздновал полетом на истребителе Су-30, выполнив весь высший пилотаж с перегрузкой до 6 единиц. Накануне 90-летнего юбилея генерал совершил с аэродрома Минского аэроклуба полет на Як-52 с той же перегрузкой.

С 1977 по 1987 год Н.И. Москвителев – командующий авиацией ПВО страны. В ее состав, помимо других структур, входили тогда 103 боевых полка, 3000 самолетов и более 5000 летчиков. Это – время мощного развития войск ПВО: освоены авиационные комплексы Су-15, Су-15ТМ, МиГ-23, Ту-128, МиГ-25 и МиГ-31; важнейшие воздушные направления закрыты полками, вооруженными МиГ-25, МиГ-31, Су-27 в АСУ «Рубеж».

Кроме того, Н.И. Москвителев был заместителем председателя и председателем Государственных комиссий по приему новой авиационной техники – знаменитых самолетов МиГ-25п, МиГ-23 млд, Су-27, МиГ-31м, А-50, М-17 и катапультируемого кресла К-36.

Колоссальный задел той поры и сегодня обеспечивает России безопасность. «Главное для обороны любого государства – уберечь небо. Это все должны понимать, – говорит Н.И. Москвителев. – Если мы не будем в состоянии отразить удар с воздушно-космического направления, то можем за считанные минуты потерять 80% своего потенциала».

Родился Николай Иванович 27 июля 1926 г. на Волге, в селе Вязовый Гай Куйбышевской области, в семье потомственных русских крестьян-хлебопашцев. Прадед-богатырь был ветераном русско-турецких войн, кавалером трех Георгиевских крестов.

В 17 лет 29 ноября 1943 г. пришел в военкомат с просьбой отправить добровольцем на фронт. Был зачислен в 1-ю военно-морскую школу первоначального обучения, 1 января 1944-го принял присягу. Курсанты рвались на фронт, но готовили летчиков-истребителей уже основательно, не бросали в бой «желторотиков». Только в августе 1947 г. Москвителев сдает выпускные экзамены в Ейском Военно-морском ордена Ленина авиационном училище летчиков имени И.В. Сталина и направляется на Балтийский флот в 4-й гвардейский истребительный авиаполк, где летает на Р-39 («Аэрокобра») и Р-63 («Кингкобра»). В 1950 г. отозван в родное училище в качестве летчика-инструктора, за четыре года обучил отлично летать на самолетах Ла-7 и МиГ-15 40 курсантов.

Затем, как лучший методист, был назначен в Центр боевой подготовки и переучивания руководящего летного состава морской авиации СССР (Рига). Стал старшим штурманом авиационного полка. Выполнял сложнейшие задания, такие как фотографирование авиабазы НАТО на о. Готланд, перехват разведчика «Канберра» на предельном потолке для МиГ-19 первых серий, в ходе которого на высоте 16000 м при стрельбе остановились оба двигателя.

В 1958-1963 гг. – командир 62-го истребительного авиаполка, выполняет самые сложные и рискованные полеты. В 1958 мирном году награжден боевым орденом Красного Знамени.

В 1960 г. полк передается из морской авиации в 8-ю Отдельную армию ПВО, которой командовал первый трижды Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации А.И. Покрышкин, который становится наставником талантливого летчика и командира.

Мудрым и проницательным запомнился и Москвителев своим подчиненным. В 1962 г. 62-й полк был признан лучшим в авиации ПВО страны. С 1963 по 1970 гг. Н.И. Москвителев – заместитель командира дивизии по авиации, начальник авиации Отдельных армий ПВО (Киев, Свердловск). В 1969 г. авиация армии была признана лучшей в Войсках ПВО страны. Почетное звание «Заслуженный военный летчик СССР» Н.И. Москвителев получил в 1968 г.

После выхода в отставку в 1990 г. Николай Иванович работал в ОКБ МИГ помощником Генерального конструктора по новой технике, главным советником начальника ЛИИ им. М.М. Громова.

В апреле 2007 г. Н.И. Москвителев создает при Московском Доме ветеранов на общественных началах Клуб заслуженных военных летчиков, летчиков-испытателей и штурманов СССР и РФ. Это хранители нашей памяти и традиций.

Награжден орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы, тремя орденами Красной Звезды и многими другими наградами. Кавалер ордена святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.

Николай Иванович был другом нашей газеты. В одном из интервью «Столетию» он сказал: «Мы должны быть оптимистами, упаднических настроений я не принимаю. История показывает – Россия непобедима, и она, конечно, вновь будет великой авиационно-космической державой, занимать одно из ведущих мест в мире. Сдерживание существует, паритет стратегических ядерных сил сохраняется, и американцы понимают это».

Как сообщили в Клубе заслуженных военных летчиков, генерал Москвителев будет похоронен на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах 15 февраля.

По инф. stoletie.ru

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