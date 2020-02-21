Юрий Антонов о современной эстраде: «В СССР их арестовали бы на 15 суток»

Музыкант Юрий Антонов сравнил творчество его поколения с современными исполнителями. «Арест был бы обеспечен за такие песни», уверен певец и композитор. При этом он отметил, что музыкальные тенденции – веяние времени.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Антонов оценил творчество Ольги Бузовой и Светланы Лободы. Музыкант отметил, что девушки поют для своего поколения и делают ту музыку, которую воспринимает аудитория. При этом Антонов подчеркнул, что не запоминает нынешние популярные композиции из-за их большого количества.



- Громить я их творчество, конечно, не буду. Но вовсе не потому, что у меня мягкий характер. Время сейчас просто другое. В СССР арестовали бы на 15 суток. Арест был бы обеспечен за такие песни, - заявил он.

По инф. argumenti.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...