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Юрий Антонов о современной эстраде: «В СССР их арестовали бы на 15 суток»
По инф. argumenti.ru   
21 Февраля 2020 г.
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Музыкант Юрий Антонов сравнил творчество его поколения с современными исполнителями. «Арест был бы обеспечен за такие песни», уверен певец и композитор. При этом он отметил, что музыкальные тенденции – веяние времени.

Юрий Антонов о современной эстраде: «В СССР их арестовали бы на 15 суток»


Антонов оценил творчество Ольги Бузовой и Светланы Лободы. Музыкант отметил, что девушки поют для своего поколения и делают ту музыку, которую воспринимает аудитория. При этом Антонов подчеркнул, что не запоминает нынешние популярные композиции из-за их большого количества.

- Громить я их творчество, конечно, не буду. Но вовсе не потому, что у меня мягкий характер. Время сейчас просто другое. В СССР арестовали бы на 15 суток. Арест был бы обеспечен за такие песни, - заявил он.

По инф. argumenti.ru

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