Юрий Антонов о современной эстраде: «В СССР их арестовали бы на 15 суток»

Музыкант Юрий Антонов сравнил творчество его поколения с современными исполнителями. «Арест был бы обеспечен за такие песни», уверен певец и композитор. При этом он отметил, что музыкальные тенденции – веяние времени.
Антонов оценил творчество Ольги Бузовой и Светланы Лободы. Музыкант отметил, что девушки поют для своего поколения и делают ту музыку, которую воспринимает аудитория. При этом Антонов подчеркнул, что не запоминает нынешние популярные композиции из-за их большого количества.
- Громить я их творчество, конечно, не буду. Но вовсе не потому, что у меня мягкий характер. Время сейчас просто другое. В СССР арестовали бы на 15 суток. Арест был бы обеспечен за такие песни, - заявил он.
Музыкант Юрий Антонов сравнил творчество его поколения с современными исполнителями. «Арест был бы обеспечен за такие песни», уверен певец и композитор. При этом он отметил, что музыкальные тенденции – веяние времени.
Игроки с большим стажем долго оценивают все факторы, перед тем как начать активный гемблинг в заинтересовавшем их онлайн казино на деньги. Большинство азартных заведений регулярно проводят впечатляющие рекламные компании, на которые «слетаются» неопытные клиенты.
Женщина всегда хочет оставаться красивой, даже если немножко, средне или очень прилично вышла из формы. Совершенствовать свое тело, конечно, стоит постоянно. Но иногда по разным причинам процесс не особо удается и надо как-то все равно с этим жить и оставаться привлекательной.
Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара» стало участником X Всероссийского съезда НКО, состоявшегося в российской столице. На форуме представители организации вице-президент АНО «Алашара» Рамазан Мхце и руководитель обособленного подразделения в Черкесске Мурат Муков рассказали о модели по формированию в Карачаево-Черкесской Республике общественной инициативы.
Срочник Руслан Мухатов, обвиняемый по делу о дедовщине в воинской части в поселке Горный в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек., извинился перед четырьмя потерпевшими и заплатил им по 500 рублей в качестве компенсации.
Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга решила отпраздновать свой 60-й день рождения вместе со всеми гражданами страны, родившимися в этот же день. (Швейцария известна своей демократией, вот и президент страны очередной раз подтверждает это, тем самым еще и укрепляя доверие избирателей. - прим. МГ.)
Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий выплату материнского капитала на первого ребенка. (Таким образом, осталось всего ничего - чтобы закон подписал президент и он вступит в силу. Но изменит ли это ситуацию в демографии страны? Эксперты советуют не обнадеживаться... прим. МГ.)
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.