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Умерла самая старая жительница Европы... Ей было 116
По инф. rosbalt.ru   
19 Июня 2019 г.
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В итальянском регионе Апулия умерла самая старая жительница Старого Света. Мария Робуччи прожила чуть больше 116 лет.

Умерла самая старая жительница Европы... Ей было 116

Долгожительница говорила, что дожила до преклонных годов благодаря трезвости и здоровой пище, а также вере в Бога, пишут СМИ.

Дожить до такого преклонного возраста удаётся не каждому, что ни говори, главное, поменьше переживать и волноваться, а ещё следовать трём видам активности: физической, интеллектуальной и сексуальной.

В то же время беспокоиться о генах, которые, казалось бы, играют большую роль в отмеренном нам сроке, не стоит. Учёные из компании Calico Life Sciences и генеалогического сайта Ancestry выяснили, что влияние генов на продолжительность жизни не превышает 7%. Раньше считалось, что этот показатель находится между 15% и 30%.

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

По инф. rosbalt.ru

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