Умерла самая старая жительница Европы... Ей было 116

В итальянском регионе Апулия умерла самая старая жительница Старого Света. Мария Робуччи прожила чуть больше 116 лет.

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Долгожительница говорила, что дожила до преклонных годов благодаря трезвости и здоровой пище, а также вере в Бога, пишут СМИ.

Дожить до такого преклонного возраста удаётся не каждому, что ни говори, главное, поменьше переживать и волноваться, а ещё следовать трём видам активности: физической, интеллектуальной и сексуальной.

В то же время беспокоиться о генах, которые, казалось бы, играют большую роль в отмеренном нам сроке, не стоит. Учёные из компании Calico Life Sciences и генеалогического сайта Ancestry выяснили, что влияние генов на продолжительность жизни не превышает 7%. Раньше считалось, что этот показатель находится между 15% и 30%.

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

По инф. rosbalt.ru

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