«Должна быть причина продолжать жить»: 97-летний трудоголик намерен работать до конца своих дней

В США объявился долгожитель-трудоголик. В свои 97 лет Бенни Фицето продолжает трудиться в супермаркете, складывая покупки в пакеты клиентов магазина. При этом бросать работу американец не собирается до самой смерти.

Фицето трудится на четырехчасовой смене по два раза в неделю. До этого он даже кладовщиком работал, хотя должен был выйти на пенсию ещё в 1980-х годах. Впрочем, жить без работы мужчина может, ведь он всегда «любил трудиться».

Однажды во время смены сотрудник магазина предложил пожилому мужчине прерваться на отдых, но тот с криками заявил, что «не хочет останавливаться». Фицето заметил, что он работает всего четыре часа, так что отдых ему не нужен.

«У меня есть ощущение, что я приношу пользу. Нельзя просто существовать словно идиот. Должна быть причина продолжать жить», – рассказал о своих жизненных принципах трудовой пенсионер. А вот заработанные деньги его совсем не интересуют.

Стоит отметить, Фицето трудится с самого детства. Уже в семь лет он чистил ботинки прохожим, а потом решил пойти на парикмахера. Судьба распорядилась иначе, и парня забрали в армию. Ещё во время Второй мировой он служил в авиации, участвовал в боевых действиях в Африке и Италии.

Само по себе долгожительство от работы не зависит, хотя небольшой труд становится важным фактором, который способен прибавить человеку несколько лет жизни. Недавно Минздрав напомнил нам об основных факторах, которые негативно влияют на продолжительность жизни человека: курение, употребление алкоголя, низкая физическая активность и избыточная масса тела. Ничего нового там, конечно, не сказали, но эту простую истину лучше не забывать.

О своём долгожительстве любит рассказывать столетняя бабушка Тао Поршон-Линч, хвастаясь очень даже энергичными и молодыми фотографиями на своём инстаграм-аккаунте. Даже в таком возрасте она ведёт активный образ жизни, увлекается йогой и учит других людей своему мастерству.

Даже старейшая жительница планеты, 116-летнняя японка Кейн Танака, не отказывается от своих любимых активностей. Она каждый день встаёт в шесть утра и занимается математикой, что наверняка поддерживает бабушку в бодром состоянии тела и духа.

Британцу Бобу Уэйтону уже 111 лет, в которые он умудряется давать интервью новостным изданиям. Мужчина заявил, что прожить столько лет ему «помогает каша, а также работа, которая приносит удовольствие».

Так что работа вполне может стать спутником жизни любого пожилого человека, только вот дело это сугубо индивидуальное. К сожалению, подобные примеры порой используют власти ради оправдания повышения пенсионного возраста.

Только вот они забывают, что все мы люди разные, так что «работа до самого конца» подойдёт далеко не каждому. Лучше уж последовать рекомендациям специалистов, которые постоянно утверждают, что даже в пожилом возрасте не поздно найти себе цель и самый настоящий интерес. Кто-нибудь возьмётся за ту же работу, а другие займутся йогой или рисованием, а почему бы и нет? И уж точно не стоит превращать мировую тенденцию на «право на работу до гроба» в самую настоящую обязанность.

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