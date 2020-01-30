Раньше климатические изменения на планете были медленными, а сейчас революционные. Виноват человек?

Весь мир обсуждает погодные катаклизмы. Кто-то бьет в набат, кто-то отрицает очевидное, кто-то, глядя на все это, крутит пальцем у виска. Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд дал свое видение ситуации.

– Кто из спорящих о климате прав?

– Потепление климата у ведущих специалистов всего мира не вызывает никаких сомнений. И его главная причина – деятельность человека. В результате работы промышленности в атмосфере увеличивается концентрация парниковых газов. Прежде всего СО2 [углекислого газа], закиси азота и метана. Они действуют как пленка в парнике, и температура повышается. Существуют и другие факторы, но антропогенный превалирует.

– Общеизвестно, что климат на Земле менялся не раз. Почему нынешние изменения вызывают такую тревогу?

– Нашей планете 4,5 млрд лет, и за это время в ее жизни случалось всякое. Но все эти изменения были медленными, эволюционными. Они занимали десятки и сотни тысяч лет, а сейчас они стали революционными, каскадными. И это тоже говорит о том, что природа ни при чем. Многие боятся в это верить. Потому что, чтобы изменить ситуацию, нужны большие вложения – Парижское соглашение на это нацелено, но бюджеты у всех конечны, а мер требуется очень много. Но даже если, допустим, все договорятся и всё реализуют, концентрация того же СО2 уменьшится наполовину только через несколько десятков лет. И потепление будет продолжаться.

– При последнем серьезном изменении климата, около 10 тысяч лет назад, мы лишились почти всей мамонтовой фауны. Что нам угрожает сейчас?

– Количество осадков в целом по планете останется неизменным, но они перераспределятся. В умеренных широтах их годовое количество не изменится, в северных – увеличится, а в наиболее населенных южных регионах – уменьшится. И так засушливый климат станет еще более сухим. Ведущие политики и экономисты ставят эту угрозу на 2-е место после оружия массового поражения. Начнется миграция огромных масс населения в поисках воды. Пострадают промышленность, инфраструктура. Кроме того, следствием потепления климата является значительное увеличение количества опасных явлений – смерчей, ураганов, засух и т.п. У нас за последние 20 лет, по данным Росгидромета, их стало вдвое больше.

Образ жизни современных людей в том числе повлиял и на климат на нашей планете, который меняется. И увы, хорошего от всего этого ждать не приходится. У всех на слуху катастрофические наводнения, засухи, ураганы, смерчи и другие грозные явления. Они поражают своей силой и частотой. Хочется верить, что здравомыслие властей разных стран приведет к каким-то дейстенным решениям, и люди успеют вовремя принять меры, когда еще можно что-то предотвратить, остановить и в лучшую сторону изменить. А так... очень тревожно за то, какая жизнь ждет ближайшие (а это наши дети, внуки и правнуки) и далекие поколения. В каким состоянии им достанется от нас этот упрекрасный мир?

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