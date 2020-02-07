Ухань, эпицентр коронавирусной угрозы: мертвых увозят в грузовиках и сжигают, а мест в больницах нет

Жители Китая пожаловались на действия властей в связи со вспышкой коронавируса. По их словам, сообщения о том, как эффективно китайское правительство борется с эпидемией, сильно приукрашены.

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Как пишет Süddeutsche Zeitung, собеседники издания рассказали, что машины скорой помощи не забирают людей с высокой температурой, а мертвых увозят в грузовиках и сразу сжигают, без прощания с ними семьи. Кроме того, никому не разрешают выходить из дома.

По словам 27-летней Ян Ли из Уханя, ее больную мать три недели не могли положить в больницу, так как не было свободных мест. Сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии, надежды на излечение почти нет. Девушка вместе с братом сидят дома и едят оставшиеся лапшу и рис. В супермаркете в их районе многие полки пустуют, цены на продукты выросли.

Между тем, как выяснилось, закрытая российско-китайская граница не мешает гостям из КНР прибывать в Петербург. Информацией поделилась китайская студентка, которая уезжала в январе домой встретить Новый год. «Я вернулась в Питер три дня назад. Летела транзитом, у меня была пересадка в Астане, в Казахстане. Когда приехала в Россию, никаких проверок особо не было, все как раньше, даже быстрее прошла паспортный контроль. Заказала такси, водитель оказался добрым и смешным, спокойно спросил меня, что там у нас в Китае происходит», — рассказала студентка.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе заражены 22112 тыс. человек, скончались 618. Из больниц выписаны 617 выздоровевших пациентов, 15804 проходят лечение. Более 64 тыс. человек находятся под наблюдением. Скончался, в том числе, врач из Уханя, предупреждавший о появлении вируса. Ли Вэньлян заразился вирусом и еще до начала эпидемии пытался предупредить коллег об опасности. Однако к нему пришла полиция и потребовала не распространять эту информацию.

Ян Ли отметила, что в Китае почти все застрахованы на случай болезни, но страховка покрывает только малую часть расходов на лечение.

Под карантином в стране находятся более 50 млн человек. Люди заколачивают гвоздями двери соседей, вернувшихся из Уханя, или вешают перед ними цепи. Дом одного мужчины разгромили после того, как он скрыл, что был в Ухане.

Между тем власти КНР удаляют из интернета критику и арестовывают активистов.

«Каждому, кто публикует в соцсетях сообщения, отличающиеся от линии партии, грозит до семи лет лишения свободы», — отмечает издание.

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По инф. rosbalt.ru

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