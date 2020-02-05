Два самолета с эвакуированными россиянами прибыли из китайского Уханя

Из китайского города Ухань в Россию вылетели два самолета ВКС РФ с россиянами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным ведомства, на борту первого самолета были 64 пассажира, а на борту второго - 82. У них нет признаков заражения коронавирусом, но тем не менее, людей сопровождали военные медики и вирусологи в защитном спецснаряжении, которые непрерывно контролируют их состояние. Эвакуированных разместят в реабилитационном центре Тюменской области. Вокруг него выстроят два периметра ограждения и выставят охрану Росгвардии. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, прибывшая в Тюмень.

По словам Поповой, у оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса есть условия для соблюдения режима, имеется дезинфекционная камера. Также поставлены телевизоры и закуплены игрушки для семей с детьми. Карантин продлится две недели.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова, руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщила, что из Хубэя вывезут 147 человек, это не только россияне, но и граждане Украины и стран ЕАЭС. После двухнедельного карантина иностранцев по их желанию отправят в другие страны. При этом МИД РФ и посольство РФ в Китае продолжают составлять список тех, кого вывезут из Хубэя.

В Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, скончался 491 человек. Общее число зараженных превысило 23,6 тыс. человек. Выздоровели 846 человек, сообщает госкомитет по здравоохранению КНР. В России выявлены первые заболевшие, это двое граждан Китая в Забайкалье и Тюменской области.

Симптомы заболевших новым коронавирусом — лихорадка, озноб, кашель, боли в горле и мышцах, проблемы с дыханием и поражение легких. Болезнь передается воздушно-капельным путем. При этом ученые из китайского города Ухань предупреждают, что на данный момент точно диагностировать вирус можно только при помощи дополнительных анализов. На ранних стадиях заболевание может не выдавать себя такими явными признаками, как кашель и высокая температура.

По инф. rosbalt.ru

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