Китайские медики: эпидемия коронавируса пойдет на спад в конце февраля-начале марта

Эпидемия коронавируса, разразившегося в Китае, в конце февраля — начале марта пойдет на спад. А пока по всеми миру регистрируют новые случаи заболевания. Так, число погибших от коронавируса нового типа в Китае выросло до 170 человек, заражены 7711. К настоящему моменту вирус выявлен во всех регионах Китая. Более того, он добрался даже до Тибета.

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Как рассказал ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан, действие мер по противодействию вспышке коронавируса 2019-nCoV в Китае начнет проявляться примерно 8 февраля.

Он пояснил, что «у болезни есть инкубационный период, но если считать от 23 января, когда был введен карантин в Ухане, то к 8 февраля уже можно будет увидеть отчетливые результаты», эпидения пойдет на спад.

Подобную информацию ранее распространял глава национальной группы экспертов, созданной для контроля и профилактики вируса, Джун Наньшань. Он отметил, что самые эффективные методы для борьбы с эпидемией — это быстрое выявление болезни и изоляция. Также важно внедрить специалистов по лечению тяжелых случаев заболевания в китайские больницы, добавил Наньшань.

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