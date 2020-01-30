Китайские медики: эпидемия коронавируса пойдет на спад в конце февраля-начале марта

Эпидемия коронавируса, разразившегося в Китае, в конце февраля — начале марта пойдет на спад. А пока по всеми миру регистрируют новые случаи заболевания. Так, число погибших от коронавируса нового типа в Китае выросло до 170 человек, заражены 7711. К настоящему моменту вирус выявлен во всех регионах Китая. Более того, он добрался даже до Тибета.
Как рассказал ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан, действие мер по противодействию вспышке коронавируса 2019-nCoV в Китае начнет проявляться примерно 8 февраля.
Он пояснил, что «у болезни есть инкубационный период, но если считать от 23 января, когда был введен карантин в Ухане, то к 8 февраля уже можно будет увидеть отчетливые результаты», эпидения пойдет на спад.
Подобную информацию ранее распространял глава национальной группы экспертов, созданной для контроля и профилактики вируса, Джун Наньшань. Он отметил, что самые эффективные методы для борьбы с эпидемией — это быстрое выявление болезни и изоляция. Также важно внедрить специалистов по лечению тяжелых случаев заболевания в китайские больницы, добавил Наньшань.
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Австралийским ученым удалось создать копию так называемого «китайского» коронавируса. Проект реализовали сотрудники Института инфекционных заболеваний и иммунологии в Мельбурне, передают австралийские СМИ. Это поможет быстрее создать необходимую вакцину, уверены ученые. Они собираются доложить о результатах работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
На фоне эпидемии смертельного коронавируса председатель Китая Си Цзиньпин выступил с обращением к вооруженным силам страны. Общую ситуацию с распространением вируса он назвал серьезной и сложной, в том числе в вопросе профилактики заражений. Перед лицом угрозы Цзиньпин призвал армию «биться насмерть» и возложил на военных ответственность за контроль над масштабами эпидемии. На военных, в том числе, возложили задачу по строительству крупного госпиталя в городе Ухань — очаге заболевания — и по размещению больных в медучреждении.
Полеты в Китай приостановили крупнейшие авиакомпании. Так, Air Canada объявила о приостановке полетов в Пекин и Шанхай до 29 февраля. Air France объявила о приостановке полетов в Ухань, заявив, что продолжит обслуживать Шанхай и Пекин, но в ограниченном режиме. Это решение авиакомпания объяснила «снижением спроса на эти направления» с 31 января. В среду о приостановке полетов на территорию материкового Китая заявили British Ariways и Luthnansa. Компании Finnair и American Airlines сократили число рейсов по этому направлению, также объяснив свое решение снижением спроса.
Ж/д сообщение между КНР и РФ, кроме поездов между Москвой и Пекином, приостановят с 00:00 мск 31 января. Пять регионов России, которые граничат с Китаем, а это — Амурская и Еврейская автономная области, Хабаровский, Забайкальский и Приморский края — оставят границы закрытыми для пешеходов и автомобилей до марта.
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