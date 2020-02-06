ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Британцы быстрее всех разработали вакцину против коронавируса
По инф. rosbalt.ru   
06 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Имперском колледже Лондона сообщили о прорыве в разработке вакцины против нового коронавируса, который появился в Китае и быстро распространяется по миру.

Британцы быстрее всех разработали вакцину против коронавируса

По данным телеканала Sky News, лабораторная стадия заняла всего 14 дней, и уже на следующей неделе препарат начнут тестировать на животных.

Профессор Робин Шэтток указал на необычайную оперативность в работе ученых, — обычно до клинических испытаний дело доходит только через два-три года. Отмечается, что применять вакцину для лечения людей могут начать уже летом, если для этого будет достаточно финансирования.

Между тем в России разработка вакцина находится только на начальном этапе. Весь процесс займет 8-10 месяцев, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, передает «Интерфакс», 8-10 месяцев — это только начальная стадия, без клинических испытаний.

Между тем предприимчивые россияне уже развернули в интернете продажу «лекарств» и «оберегов» от коронавируса. Цены — от нескольких сотен рублей до нескольких миллиардов. Предлагают гриб чагу, «китайский эликсир», угольные маски-фильтры, кулоны (подходящие даже для сатанистов) и прочие «чудо-средства». (Не ведитесь на это, дорогие читатели! - прим. МГ.)

Еще свежие новости об этой опасной инфекции:

  • Минздрав назвал три препарата, которые рекомендует использовать при лечении коронавирусной инфекции у взрослых. Речь идет о препаратах рибавирин, рекомбинантный интерферон бета-1b и лопинавир/ритонавир. Вместе с тем, подчеркнули в ведомстве, на сегодня нет доказательств эффективности применения при 2019-nCoV каких-либо лекарственных препаратов.
  • Россия с 4 февраля прекратила транзитные авиаперелеты иностранцев, прибывающих из Китая. Также продолжается сокращение числа чартерных рейсов из Китая в Россию. С 14 февраля, они будут отменены полностью.
  • Глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль заявил, что россиянам сейчас следует больше бояться гриппа, а не нового китайского коронавируса. По его словам, грипп не менее опасен.
  • Бывший главный государственный санитарный врач РФ,  депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в свою очередь, подверг резкой критике и законопроект МВД о депортации мигрантов с коронавирусом, и помещение в карантин вывезенных из Китая россиян. Авторам всех подобных инициатив он посоветовал почитать учебник по эпидемиологии, а также поинтересовался, почему бы не высылать из страны или в «лагеря на Колыму» тех, кто заболел, к примеру, гриппом.
  • В аптеках Москвы, Петербург и некоторых регионов России продолжает наблюдаться дефицит масок, а цены на них поднялись в несколько раз. На фоне этого президент РФ Владимир Путин призвал выявить тех, кто решил нажиться на ситуации с коронавирусом и поднял цены на лекарства и средства гигиены и защиты. По его словам, у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты и маски, «лицензии надо отбирать».
  • Наконец, стало известно, что коронавирус нового типа может передаваться от матери к ребенку, сообщили врачи из больницы китайского города Ухань. Как передает местное телевидение, об этом стало известно после подтверждения инфицирования новорожденного.

По последним данным, в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, скончались уже 500 человек. Общее число заболевших составляет 20,6 тыс.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 