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Турецкий Стамбул сильно тряхнуло!
По инф. rosbalt.ru   
12 Января 2020 г.
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Мощное землетрясение произошло в турецком Стамбуле, вызвав панику среди жителей города. Как сообщает Hurriyet, толчки ощущались по всему городу: качались люстры, вещи падали с полок.

СМИ пишет, что жители выбегали из зданий.

Магнитуда землетрясения составила 4,7, передает агентство по чрезвычайным ситуациям Турции. Эпицентр находится в акватории Мраморного моря.

Мощное землетрясение произошло в турецком Стамбуле,

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По инф. rosbalt.ru

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