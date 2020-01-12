Турецкий Стамбул сильно тряхнуло!

Мощное землетрясение произошло в турецком Стамбуле, вызвав панику среди жителей города. Как сообщает Hurriyet, толчки ощущались по всему городу: качались люстры, вещи падали с полок.

СМИ пишет, что жители выбегали из зданий.

Магнитуда землетрясения составила 4,7, передает агентство по чрезвычайным ситуациям Турции. Эпицентр находится в акватории Мраморного моря.

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По инф. rosbalt.ru

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