Цены на квартиры в российских новостройках поднялись до рекордных отметок

В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках, — за шесть лет (с 2014-го по 2019 год) средняя стоимость жилья в новостройках в крупных городах страны выросла на 38,6% до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. метр. Об этом свидетельствует статистика участников рынка.
Как поясняет издание, речь идет о жилье во всех сегментах, за исключением элитного, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми.
Эксперты поясняют, что после кризиса 2014—2015 годов цены росли вместе со спросом, который подогревался дешевеющей ипотекой. Кроме того, в числе причин подорожания — увеличение себестоимости строительства и переход отрасли на эскроу-счета.
Ранее в феврале российские сенаторы спрогнозировали, что цены на недвижимость в России за ближайшие 2 года могут подскочить на 25%. Повышение стоимости жилья в основном связывают с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
При этом девелоперы также ожидают роста цен в среднем до 20%, а в некоторых регионах — и до 25%.
В конце декабря тогдашний глава Минстроя РФ Владимир Якушев подсчитал, что стоимость жилья в российских новостройках повысилась в уходящем году в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства.
По его словам, «по факту, удорожание квадратного метра в целом по стране произошло на 8%», хотя, указывал Якушев, «в прошлом году нам говорили, что жилье может повыситься на 30-40%».
Ранее опросы показывали, что застройщики считают переход на проектное финансирование с использованием счетов эскроу основным событием 2019 года, которое повлияло на рынок жилой недвижимости. Причем среди возможных последствий перехода 28% участников рынка назвали снижение рентабельности девелоперских проектов.
Закон, подписанный в прошлом году, обязал застройщиков использовать с 1 июля 2019 года так называемые «эскроу-счета» в банках при привлечении денежных средств на долевое строительство многоквартирных домов. Это требование распространяется как на новые объекты, так и на уже реализуемые. Таким образом, российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую и могут вести работы лишь за счет банковских кредитов.
Для того чтобы девелопер мог реализовать недвижимость без финансовой схемы с эскроу-счетами, дом должен быть построен на 30% и иметь 15% проданных квартир. Однако в целом воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.
В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках, — за шесть лет (с 2014-го по 2019 год) средняя стоимость жилья в новостройках в крупных городах страны выросла на 38,6% до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. метр. Об этом свидетельствует статистика участников рынка.
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