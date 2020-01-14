«Трудный ученик» Александр Збруев

Он хотел бросить десятилетку и стать водителем самосвала или работать на заводе, чтобы получать зарплату и быть независимым. Но мама видела его образованным, интеллигентным человеком и только актером.

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Молодец мама, что наставила Сашу на этот путь. Он стал не просто народным, но и любимым актером всей страны, которая продолжает удивляться: как это он будто и не стареет, остается моложавым и активным? Ну да, в этом году Александру Збруеву стукнет 82. Есть повод оглянуться назад.

Ребята с нашего двора

«Эй, ты, интеллигент вшивый, иди сюда!» Саша обернулся на грубый окрик и увидел пятерых ребят старше себя. Они, ухмыляясь, выжидательно смотрели: испугался или нет? Саша не испугался. «Интеллигента вшивого» он пропустил мимо ушей. Так состоялось его знакомство с новыми друзьями.



Весь арбатский двор уже знал, что Збруевы приехали из ссылки. Шел 1944 год. Татьяна Александровна с шестилетним сыном вернулась в квартиру, в которой жила до ареста мужа, Виктора Алексеевича Збруева, заместителя наркома связи. Только вот от большой квартиры ей осталась лишь комната. В остальные заселили чужих, и квартира превратилась в коммуналку.



Саша пошел в первый класс. Маленького роста, с аккуратно подстриженной девчачьей челочкой и миндалевидными серо-карими глазами, он производил впечатление маменькиного сынка, но это было обманчивое впечатление. Вскоре школьные учителя зачислили Сашу Збруева в трудные ученики. Вся дворовая братия – и Сирота, и Пан, и Колчак, и Жид, и Турок, и Большак, и Косой – приняла Санька в свою кодлу. Дел во дворе был полон рот, поэтому Саша часто прогуливал уроки. Малый двор, в котором жил Збруев, враждовал с Верхним двором, и нередко затевались драки. Иногда к той или другой стороне, смотря по обстоятельствам, присоединялся еще и Большой двор. А бывали и длительные перемирия. Тогда играли в футбол двор на двор. Играли всерьез, на деньги. А летом по вечерам устраивались танцы под патефон.



Ну и конечно, бегали в кино. После войны было очень трудно с мукой, и когда ее «выбрасывали» в продажу, выстраивалась длиннющая очередь. Давали один пакет в одни руки, и взрослые просили ребят встать рядом, чтобы получить два. Прокочевав вдоль очереди раз десять, мальчишки уходили с честно заработанным рублем. Один раз денег совсем не было, и Санек решил выручить друзей. Пришли домой, сняли сообща со стены чеканный портрет Генриха Четвертого в золоченой раме и покатили по улице в комиссионку. У малолеток вещь на комиссию не приняли, но посоветовали обратиться к коллекционеру и дали адрес. Ребята покатили туда. Коллекционер по специальному справочнику оценил, что чеканка подлинная, и сказал: «Хорошо, возьму». Естественно, купил за бесценок.

В Таллин за границу!

Но была в жизни Александра и иная реальность. Театр. Евгений, старший единокровный брат, играл на сцене Театра имени Вахтангова. Дома постоянно толпились друзья-артисты: Миша Ульянов, Юра Яковлев, Женя Симонов. И Саша частенько сидел среди них и слушал, раскрыв рот. Он пересмотрел все спектакли. В театр являлся неизменно с друзьями. Размещались на балконе или в бельэтаже, вели себя шумно, смеялись невпопад. На них шикали из партера, а билетерша жаловалась администратору, и та грозила Евгению, что больше не даст пропуск его брату. Но неизменно давала.



Мама дружила с вдовой Вахтангова, Надеждой Михайловной. Однажды, когда Саша уже был в старших классах, она попросила Надежду Михайловну прослушать его. И пока Саша читал, Надежда Михайловна уже позвонила актрисе Дине Андреевне Андреевой, и та вскоре начала с Сашей заниматься. Но он не оставил мечту стать водителем самосвала и продолжал бить баклуши в школе. Мама очень любила Сашу, жалела его, ведь он был так похож на отца, и конечно, немного, совсем немного избаловала. Но все-таки довела его до аттестата зрелости и потом до приемной комиссии Щукинского училища.



Поступать было непросто. Среди абитуриентов – дети известных родителей, например дочь певицы Большого театра Людмила Максакова, сын известного режиссера и актера Вадим Ганшин, кроме того, некоторые абитуриенты были гораздо старше. И на первом курсе Александр Збруев почти никак не проявился. Но в дипломном спектакле «Щедрый вечер» Александр играл, по сути, самого себя, и его тут же пригласили сниматься в кино. Так появился «парень с нашего двора», кумир 60-х актер Александр Збруев.



Роль в фильме «Мой младший брат» по повести молодого писателя Василия Аксенова «Звездный билет» принесла Збруеву всесоюзную известность.



Какое ж это было золотое время – съемки в Таллине! Во-первых, рвануть из дома надолго в Эстонию, которая почти что заграница, начать наконец-то зарабатывать и жить самостоятельно – такое счастье! Проза Василия Аксенова была как свежий ветер. Аксенов приезжал на съемки и опекал Александра Збруева, Андрея Миронова и Олега Даля, которые играли главных героев. Ему очень нравилась эта троица, так органично совпавшая с образами Юрки, Димки и Алика. После съемок Андрей, Саша и Олег нередко допоздна засиживались в кафе за рюмкой ликера, гуляли по ночному Таллину, ездили за город на пикники и крутили короткие романы с девушками.

Валечка и Людочка

На последнем курсе двадцатитрехлетнего Збруева взяли в Театр имени Ленинского комсомола. Александр продолжал сниматься, но несколько картин с его участием либо были запрещены, либо не попали в широкий прокат. Фильм «Два билета на дневной сеанс», где Збруев сыграл сотрудника ОБХСС, принес ему новую волну популярности.



В 1967 году Александр женился на Людмиле Савельевой. А познакомились будущие супруги на «Мосфильме». Людмила снималась в «Войне и мире», Александр работал в соседнем павильоне. У него еще не до конца зарубцевалось сердце, разбитое первой любовью. Это была детская любовь, выросшая из обыкновенной дружбы с девочкой из соседнего двора, Валей Малявиной.



Валя не была красавицей, но в ней было другое: необыкновенная живость характера и огромные черные глаза. Этими глазами, как у звезды немого кино Веры Холодной, Валя очень походила на маму Александра. К тому же девушка умела одеваться со вкусом и была очень заметной. Впоследствии, когда Валентина Малявина стала актрисой, ей все поклонялись. В нее безнадежно влюблялись, она разбивала сердца. А когда они с Сашей решили пожениться, ей было всего 17, поэтому потребовалось согласие райкома комсомола, так как загс несовершеннолетних не расписывал.



Татьяна Александровна препятствовать браку сына с очаровательной соседкой не стала, хотя в душе была недовольна, что так рано. Валечка поселилась у них на Мосфильмовской улице, где Татьяна Александровна получила комнату. Материнское чутье подсказывало ей, что ничего путного из этого брака не выйдет. Когда молодые вскоре расстались, Татьяна Александровна вздохнула с облегчением.



«Ну что ты киснешь, – сказала как-то Александру в перерыве между съемками ассистент по актерам Галя Бабичева. – Вон в соседнем павильоне Людочка Савельева снимается – будущая знаменитость». Слава, обрушившаяся на молодую ленинградскую балерину Людмилу Савельеву после того, как она сыграла Наташу Ростову, была сравнима лишь с цунами. Вторая часть киноэпопеи получила американского «Оскара», и Людмилу приглашали по всему миру, устраивая ей бурные овации. Изящная, с огромными голубыми глазами и стильной русой челкой до бровей, Савельева была неотразима.



В 1968 году у звездных супругов Збруева и Савельевой родилась дочь Наташа.

В Ганжу влюбилось пол-Союза

В 1974 году театр возглавил Марк Захаров. Вместе с ним в труппу влились новые актеры: Евгений Леонов, Олег Янковский, Елена Шанина.



«Кого тебе надо бояться в Театре Ленинского комсомола, так это Збруева», – напутствовали коллеги Олега, когда тот покидал саратовский театр. Но Янковский уже знал Збруева. Они познакомились в ресторане Дома актера, когда Ролан Быков, с которым Олег снимался в фильме «Служили два товарища», привел его туда. Как только они с Янковским сели за столик, Ролан встал с рюмкой водки в руке и во всеуслышание объявил: «Это Олег Янковский, артист из Саратова! Я снимаюсь с ним сейчас. Послушайте меня, он будет скоро знаменит!». Все зааплодировали, а Збруев, сидевший неподалеку, развернулся на своем стуле и, скосив в сторону Янковского выразительные узкие глаза, в которых сквозила усмешка, промолчал. Тем не менее вскоре Збруев пригласил Олега в гости. Людмила только что вернулась из очередного турне с фильмом «Война и мир», и Олег весь вечер с интересом слушал ее рассказ.



Четырехсерийный телевизионный фильм «Большая перемена» в середине семидесятых, где Збруев сыграл обаятельного повесу Ганжу, принес ему всесоюзную славу и всенародную любовь. Театр осаждали поклонницы. Но завоевать Збруева было невозможно. Были артисты, у которых поклонницы сохранялись годами. Они ходили на спектакли своего кумира, дарили подарки по случаю рождения ребенка – в общем, всячески старались участвовать в его жизни, а некоторые даже становились друзьями дома. Всем известны так называемые «лемешистки», поклонницы великого тенора Большого театра Сергея Яковлевича Лемешева. Еще когда Александр был студентом, он увидел однажды «лемешисток». Он сидел с друзьями на лавочке во дворике училища, а «лемешистки» – их была туча – собрались на противоположной стороне и ждали, когда Лемешев выйдет из Оперной студии, где преподавал. Они так дико орали и представляли собой такое ужасающее зрелище, что у Александра раз и навсегда пропала охота быть объектом столь бешеного внимания.



Он давно уже не похож на того Санька из ватаги ребят с арбатского двора. Это один из самых закрытых людей. Когда дело касается его личной жизни, из него слова не вытянешь. Коллеги его так и называют: молчун. Вот Александра Абдулова всегда было много. Он был шумный, заводной. Если Абдулов в театре, даже не в день спектакля, об этом известно всем. Янковский мог иногда пошуметь в кулуарах. Збруева не слышно и не видно, хотя он в театре постоянно. Это действительно, без преувеличения, его родной дом.

Берию не тронуло детское письмо

В 1980 году в театре состоялась премьера рок-оперы «Юнона и Авось». Спектакль сразу стал культовым. Кончиту играла красавица Елена Шанина. Околотеатральная Москва шепталась: Збруев и Шанина вместе…



Но никто не знал, правда это или просто сплетни. Збруев, как всегда, был непроницаем. Но однажды Александр пригласил брата на свой спектакль «Школа для эмигрантов». Соседкой Евгения по партеру оказалась Елена, и он понял, что у них все более чем серьезно. Позже он узнал, что у Елены и Саши растет Таня. Александр не оставил Людмилу и взял на себя нелегкую обязанность – вырастить дочь во второй семье. Сейчас Татьяна Збруева – актриса Театра Ленком.



Когда началась перестройка, Марк Захаров приложил немало усилий, чтобы театр не только выжил, но и остался прежним. Переименовав Театр имени Ленинского комсомола в Ленком, но сохранив при этом его историческое лицо, Захаров вдохнул в него вторую жизнь.



В те же годы Александр получил доступ к делу репрессированного отца. Просматривая его, он увидел несколько фамилий, которые там фигурировали. Александр этих людей не знал, но их помнил старший брат Евгений: они считались друзьями отца и ходили в их дом. В этой же папке Александр нашел пожелтевший листок со знакомым почерком. Это было письмо брата Лаврентию Берии. Как честный и преданный делу Ленина комсомолец, мальчик просил всесильного наркома вернуть из ссылки маму и брата, «которые ни в чем не виноваты». Этот жалкий листок бумаги, равнодушно подшитый к делу, перевернул душу Александра. Он понял раз и навсегда, что самое важное на свете – не слава, а твои близкие и твои дети.

По инф. sobesednik.ru

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