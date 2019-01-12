Александр Збруев высказал мнение о любовных треугольниках

Несколько дней назад актёр Александр Збруев рассказал о своей личной жизни. Мужчину часто обвиняют в скрытности, так как он практически не говорит о себе. По мнению артиста, личная жизнь — это личное дело каждого и вовсе не обязательно всем о ней знать. Он также признался, что причинил много боли близким людям.

С первой женой актёр прожил всего несколько лет. А вот со второй супругой Людмилой Савельевой они до сих пор вместе и у них хорошая семья несмотря на все трудности. Они стараются помогать родственникам, особенно своим детям и чувствуют радость, что могут это сделать. Также 80-летний Александр Васильевич признался, что у него действительно был роман с другой женщиной. Однако он уверен, что критиковать и осуждать за подобные поступки нельзя. Осуждение любовных треугольников актёр считает ханжеством, ведь в его случае это была любовь. К тому же у них появилась совместная дочь, а дети это всегда счастье.

Несмотря на такое отношение к изменам, Александр Збруев понимает, что его поступки приносили боль любимым женщинам. Он признаётся, что сам страдает гораздо сильнее зная об этом и теперь делает всё возможное, чтобы впредь никого не обижать. У артиста есть две дочери, которых он очень любит и помогает во всём. Старшая из них, ещё в юношестве, прошла через собственную любовную трагедию и даже через много лет переживает об этом. На данный момент она живет вместе с родителями.

Жизнь порой бывает непредсказуемой и как правильно поступать в той или иной ситуации каждый решает самостоятельно. Например, герой другой нашей недавней публикации, Борис Щербаков — также приносил боль своей супруге многочисленными интрижками. Несмотря на это, пара смогла найти в себе силы сохранить многолетний брак и сейчас они счастливы вместе. Видимо нечто похожее пережила и семья Збруева, а как вы думаете?

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