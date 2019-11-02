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Тревожные вести из уже трагически-знаменитой военной части в Забайкалье
По инф. rosbalt.ru   
02 Ноября 2019 г.
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По меньшей мере семеро призывников попали в госпиталь с нервным срывом из военной части в Забайкалье, где Рамиль Шамсутдинов застрелил восьмерых сослуживцев. Правозащитникам стало известно о состоянии пострадавших от стресса срочников из Югры.

Тревожные вести из уже трагически-знаменитой военной части в Забайкалье

Как рассказала «URA.RU» глава Комитета солдатских матерей ХМАО Ирина Браун, в этой части служат 26 человек из Югры. В госпиталь попали семеро из них: один потерял дар речи, у другого срочника развился псориаз, что произошло с остальными правозащитники пока не знают. Они планируют выехать на месте.

Ирина Браун также сообщила, что у правозащитников есть неподтвержденная информация о планах расформирования части.

Напомним наши заголовки по поводу этой кошмарной и печальной истории, точка в которой еще не поставлена:

По инф. rosbalt.ru

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