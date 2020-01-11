Трамп перестал считать глобальное потепление «обманом»

Президент США Дональд Трамп заявил о своем серьезном отношении к проблемам окружающей среды и отметил, что не считает обманом теорию глобального потепления.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп подчеркнул, что считает важным вопросом чистоту воздуха и воды.

Ранее президент США неоднократно высказывал сомнения по поводу изменения климата и заявлял, что у теории глобального потепления есть «политические мотивы».

Вот что можно почитать об этом на нашем сайте:

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, подписались под документом, в котором утверждается, что человечеству грозит климатическая чрезвычайная ситуация. Если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа, это приведет к «неописуемым страданиям», заявляют исследователи.

Изменение климата меняет не только облик Земли, но и нашу психику: стихийные бедствия вызывают психологические травмы и страхи, жаре сопутствует увеличение числа самоубийств. По всему земному шару людей охватывает "экологический траур". Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Кроме того, в июне 2017 года Трамп принял решение о выходе США из Парижского соглашения по климату, которое американский лидер счел экономически невыгодным для страны.

Климат на Земле в последнее время заметно меняется. Одни территории в связи с этим страдают от аномальной жары, а в других могут наблюдаться суровые зимы, непривычные для таких мест. Агрессивнее становится погода, увеличиваются такие ее суровые явления, как, например, паводки, масштабное таяние льдов. На планете горят леса, бушуют мощные ураганы, свирепствуют засухи и т.д. И эксперты говорят, что некоторые страны в недалеком будущем могут вообще стать непригодными для жизни. И если люди не предпримут тех мер, о которых говорят ученые, то возникает резонный вопрос: в каком состоянии достанется планета нашим внукам и правнукам и как они будут на ней жить?

По инф. rosbalt.ru

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