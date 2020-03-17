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Трагедии со внуками: сухой лед на празднике и тонкий лед пруда
По инф. rosbalt.ru   
17 Марта 2020 г.
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СМИ сообщили о двух новых трагедиях с детьми. Так, в Подмосковье маленькая девочка утонула в искусственном пруду во дворе дома, а в столице аниматор на детском празднике окатила ребенка сухим льдом. Мальчик получил ожоги головы.

В Подмосковье четырехлетняя девочка утонула в пруду у бабушкиного дома

В Подмосковье трагедия произошла во дворе дома в деревне Троицкое Клинского района, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области. Девочка вместе с двухлетним братом гостила у бабушки и в момент происшествия без присмотра взрослых вышла на лед искусственного водоема. В какой-то момент лед треснул и дети оказались в воде. Бабушке удалось вытащить детей из воды, но девочка была уже мертва. Мальчика доставили в больницу.

В рамках проверки следователи назначили судебно-медицинская экспертиза.

***

В Москве ребенок получил ожоги в результате использования сухого льда на детском празднике. ЧП произошло на дне рождения мальчика, которому мать вызвала домой аниматора. Женщина-аниматор вылила на голову малышу сухой лед. Малыша госпитализировали в одну из столичных больниц.

В рамках проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего.

  • Отметим, в начале марта в Москве произошла еще одна трагедия, и связана она именно с использованием сухого льда на празднике. Инцидент случился на дне рождения девушки-блогера в банном комплексе. В качестве сюрприза для именинницы было привезено 25 кг сухого льда, который в последствии был брошен в бассейн. После попадания твердого диоксида углерода CO2 в воду началась химическая реакция. Двое гостей скончались от отека легких в течение часа, а муж именинницы умер в реанимации.
  • Сводка происшествий на нашем сайте для пожилых - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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