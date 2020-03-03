«Только развести ногами!»: Иван Ургант высмеял попытки Волочковой добиться пенсии

Иван Ургант в одной из недавних программ высмеял Анастасию Волочкову. Телеведущий прокомментировал войну балерины с Большим театром.

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– Анастасия заявила, что Большой театр отказывается выплачивать ей пенсию, – заявил Иван. – Покажите последние фотографии. Видите – пенсионерка! Она прикрывается вениками. Потому что у нее не хватает денег на одежду.

– А почему она на шпагате все время? – поинтересовался Хрусталев.

– Митя, а что ей остается делать, если ей не платят с 38 лет пенсию? – продолжил Иван. – Только развести ногами!

Между тем в социальных сетях Урганта забросали негативными комментариями. Ивану дали понять, что он в последнее время слишком зло шутит над всеми знаменитостями. Сам телеведущий оставил все критические комментарии без ответа.

По инф. sobesednik.ru

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