Анастасия Волочкова продолжает бороться за свою пенсию

Пенсией известной российской балерины Анастасии Волочковой занимается адвокат. По ее словам, для установления выплат она намерена доказать, что являлась прима-балериной Большого театра до 2003 года, а не просто танцовщицей кордебалета.

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Напомним, что Анастасия Волочкова выступала в Большом театре с 1998 по 2003 год. Балерина ранее жаловалась, что не может получить пенсию, поскольку ей не возвращают трудовую книжку в Большом театре.



При этом, согласно законодательству, артисты балета имеют право досрочно получать страховую пенсию по старости.

По инф. rosbalt.ru

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