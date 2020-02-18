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Анастасия Волочкова продолжает бороться за свою пенсию
По инф. rosbalt.ru   
18 Февраля 2020 г.
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Пенсией известной российской балерины Анастасии Волочковой занимается адвокат. По ее словам, для установления выплат она намерена доказать, что являлась прима-балериной Большого театра до 2003 года, а не просто танцовщицей кордебалета.

Анастасия Волочкова продолжает бороться за свою пенсию


Напомним, что Анастасия Волочкова выступала в Большом театре с 1998 по 2003 год. Балерина ранее жаловалась, что не может получить пенсию, поскольку ей не возвращают трудовую книжку в Большом театре.

При этом, согласно законодательству, артисты балета имеют право досрочно получать страховую пенсию по старости.

По инф. rosbalt.ru

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