Жертвам катастрофы с "Суперджетом" начали выплачивать компенсации

«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций пассажирам сгоревшего в «Шереметьево» самолета SSJ-100 рейсом Москва — Мурманск. Напомним, трагедию переживает вся страна, эксперты дают предварительные оценки ее причин, а рассказы выживших пассажиров помогают реконструировать всю ужасную картину...

По информации представителя компании, уже выплачены средства четверым госпитализированным пассажирам и одному отказавшемуся от госпитализации, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее компания сообщила о решении выплатить по 5 млн рублей семьям каждого погибшего в авиакатастрофе в «Шереметьево», по 2 млн — пострадавшим пассажирам и по 1 млн рублей — тем, кому не потребовалась госпитализация.

Напомним, катастрофа произошла 5 мая. Самолет SSJ-100, летевший из Москвы в Мурманск, сразу после взлета вернулся в аэропорт «Шереметьево» и загорелся при посадке. В результате погиб 41 человек, в том числе бортпроводник, выжили — 37, в том числе четыре члена экипажа.

По инф. rosbalt.ru

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