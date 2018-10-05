Телевидение выдало раскаявшегося и отсидевшего мафиози собственной дочери

Экс-киллер «Коза ностры», пошедший на сотрудничество с полицией, хочет получить с итальянской телекомпании Rai миллион евро за то, что его дочь узнала о его криминальном прошлом из телесериала, передает РИА Новости.

Как рассказал сам бывший мафиози Паскуале Ди Филиппо газете Repubblica, разрыв в отношениях с 14-летней дочерью наступил из-за того, что они смотрели вместе сериал «Охотник», рассказывающий о сицилийской преступной группировке. Когда на экране появился актер, игравший персонажа, основанного на личности Ди Филиппо, в субтитрах показали его имя и фамилию с подписью «более 20 убийств».

Сам Ди Филиппо в свое время признался только в четырех убийствах и провел в тюрьме 10 лет, после чего стал сотрудничать с правосудием. Он вступил в программу защиты свидетелей, получил новое имя и помог следствию поймать одного из близких родственников кровавого босса «Коза ностра» Тото Риины. По словам бывшего киллера, его дочь родилась, когда «он стал другим человеком». Тем не менее, девочка знала, что ее отец носил другую фамилию и когда-то помогал скрываться известному мафиози.

Ди Филиппо заявил, что уже обратился к адвокату, чтобы через суд потребовать у Rai компенсации, которую он оценил в миллион евро. «Через несколько лет я бы сам все рассказал дочери», — отметил он.

По инф. rosbalt.ru

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