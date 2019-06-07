Минздрав возражает против идеи запрета абортов в России

Запрет абортов может привести к росту материнской и младенческой смертности, заявила замглавы Минздрава России Татьяна Яковлева на Петербургском международном экономическом форуме.

«Никакими запретительными мерами — я сама педиатр, и сразу об этом говорю — мы не решим проблему, мы, наоборот, ее усугубим. Потому что это приведет и к повышению материнской смертности, и младенческой смертности, криминализации обстановки. Ни в коем случае!» — приводит слова Яковлевой «Интерфакс».

Она добавила, что на ситуацию положительно влияют программы поддержки и консультирования женщин. По словам замминистра, в 2013 году в России было сделано 881,37 тысячи абортов, а в 2018 — 567,18 тысячи. Число операций, проведенных по желанию женщины, сократилось с 582 тысяч в 2013 году до 294,45 тысячи в 2018.

«Раньше более 50% хотели делать аборт, то теперь менее 50%. Женщины уже стараются не делать аборты», — прокомментировала Яковлева.

Замминистра подчеркнула, что важна работа с медицинским персоналом, чтобы он был заинтересован мотивировать женщину не делать аборт. Также нужно организовать социальную помощь женщине и молодой девушке, чтобы она могла сохранить ребенка.

В феврале представители православной общественности предложили исключить аборты из системы обязательного медицинского страхования и компенсировать их стоимость через субсидии правительства РФ. Субсидии должны были выплачиваться только за аборты в случае несовершеннолетия родителей, низкого уровня доходов, изнасилования и подобного.

и компенсировать их стоимость через субсидии правительства РФ. Субсидии должны были выплачиваться только за аборты в случае несовершеннолетия родителей, низкого уровня доходов, изнасилования и подобного. Глава РПЦ патриарх Кирилл считает, что российскую демографию спасёт только запрет абортов

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запрете или возможности абортов имеют морально-религиозную окраску. Так Вообще в мире (в странах Запада, по крайней мере) дискуссии оимеют морально-религиозную окраску. Так в ряде южных штатов США сейчас идет волна законодательных инициатив о запретах прерывания беременности — и о демографии там говорят в последнюю очередь, все больше о правах человека, пусть пока и не рожденного. В России же вопрос ставится о "воспроизводстве населения" (так, как будто речь идет о племенном стаде). Все дело упирается в экономику: государству нужны рабочие руки — а население сокращается. С другой стороны, государство не может (пока?) создать экономику, которая развивалась бы, гарантируя людям рабочие места и постоянный доход. Многие молодые матери (особенно одиночки) идут на аборт исключительно по экономическим соображениям — они в ужасе от предстоящей необходимости поднимать ребенка в условиях, когда собственное-то будущее — в тумане...

Polit.ru

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