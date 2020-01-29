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Свиной цепень жил в голове американца долгих 10 лет
По инф. rosbalt.ru   
29 Января 2020 г.
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Свиной цепень жил в голове американца долгих 10 лет

Житель Техаса на протяжении длительного времени мучился от головной боли, обмороков и приступов рвоты. Когда же он внезапно потерял сознание, его отвезли в больницу, где врачи нашли в его мозге образование длиной около 4 см.

Свиной цепень жил в голове американца долгих 10 лет

Тесты, однако, исключили опухоль. Анализы установили, что в мозге мужчины находится свиной цепень. По словам пациента, личинка паразита, вероятно, попала в организм около 10 лет назад, когда он ездил в Мексику и поел там плохо прожаренную свинину. По словам врачей, обычно свиной цепень поражает кишечник, но может добраться и до головы, поселившись в глазах или мозге.

Американцу была назначена операция, в ходе которой червь был удален из мозга. Сейчас мужчина здоров.

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По инф. rosbalt.ru

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