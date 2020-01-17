Суд, стрельба, убитый пристав, раненый свидетель — сюжет кино? Нет, история из Кузбасса

Ранним утром 16 января в здание мирового суда в Новокузнецке ворвался вооруженный ружьем мужчина и открыл огонь. Ранения получили два человека — судебный пристав и женщина-свидетель. Первый скончался в машине «скорой помощи». Он был ранен в живот, после чего у него начался травматический шок. У женщины ранения ног и лица, она находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили следственные органы СК России по Кемеровской области, 45-летний мужчина, вооружившись ружьем, пришел на судебный участок мирового суда.

Когда на входе его остановил пристав, мужчина выстрелил в него, затем преступник прошел дальше, где выстрелил еще в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде как свидетель.

Позже выяснилось, что стрельбу в Новокузнецке устроил Артем Пакалов — потерпевший по громкому уголовному делу о конфликте в местном селе. Об этом пишет Тайга.инфо со ссылкой на источник Telegram-канала «112».

Пакалов был признан потерпевшим по делу, возбужденному против Сергея Чапайкина по статье «Умышленное уничтожение имущества». Последнего обвиняют в том, что в 2018 году он на тракторе протаранил ворота дома и гаража Пакалова в селе Куртуково. По данным СМИ, конфликт Пакалова и Чапайкина начался с того, что родственники последнего едва не сбили Пакалова на своем автомобиле «Ауди А6».

«Кущевская станица отдыхает! В Новокузнецке тракторами давят людей. Это душевнобольным даже и не снилось!» — отмечал Пакалов. Он также рассказывал местным СМИ, что ГИБДД и полиция сначала отказывались оформлять факты ДТП и повреждения имущества, но затем дело все же было возбуждено.

Отметим, 16 января должно было состояться очередное заседание по делу.

Артем Пакалов сравнивал ситуацию в Куртуково с историей из станицы Кущевской Краснодарского края. Она прогремела на всю страну после того как там в 2010 году были жестоко убиты 12 человек. Расследование вывело на разветвленную криминальную группировку во главе с местным предпринимателем Сергеем Цапком. Преступники имели широкие связи с властями и силовиками. Понятно, что сравнение было не на пустом месте - в Кузбассе многое тоже делается благодаря связям, поэтому на объективность и адекватность органов в случае конфликта порой можно и не рассчитывать. Но что заставило Пакалова взяться за оружие и убить ни в чем неповинного пристава - это большой вопрос. Надеемся, ответ на него мы узнаем уже скоро.

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По инф. rosbalt.ru

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