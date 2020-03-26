Сразу два самолета Минобороны разбились на юге России

Сразу две авиакатастрофы с участием воздушных судов ВКС России произошли 25 марта на юге страны. Тренировочный L-39 разбился в Краснодарском крае, а истребитель Су-27 – в Крыму.

L-39 Тихорецкого филиала Краснодарского лётного училища потерпел крушение в районе станицы Дмитриевской во время тренировочного полёта. По данным Минобороны РФ, находившийся за штурвалом курсант четвёртого курса отвёл самолёт от населённого пункта и катапультировался, но для штатной работы системы не хватило высоты – молодой человек погиб. По предварительным данным, причиной произошедшего стала техническая неисправность крылатой машины.

Позже с экранов радаров над акваторией Чёрного моря в 50 км от Феодосии во время планового полёта пропал с экранов радаров истребитель Су-27. В 20:11 в том районе был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка, предположительно, он исходил с резиновой лодки, на которой мог быть лётчик. К предполагаемому району ЧП направлены самолёт Ан-26 и вертолёт Ми-8, противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда, которые были в непосредственной близости от места происшествия.

«В указанном районе солнечно, но есть волнение на море, до одного-двух метров, ветер северо-восточный, 10-12 м/с, с порывами до 17 м/с, погода неблагоприятная. Температура морской воды семь градусов», – сообщили в гидрометцентре полуострова.

Операция продолжается, несмотря на плохую видимость и шторм.

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По инф. stoletie.ru

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