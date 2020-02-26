Спикер думы Екатеринбурга заявил, что все беды в полиции — из-за женщин. Ох, зря это он

Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин заявил, что проблемы в работе полиции связаны с гендерным составом. Такое мнение он высказал при обсуждении вопроса обеспечения полицейских жильем.

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Спикер выразил сомнения в профессиональных способностях женщин-правоохранителей. «Я работал оперуполномоченным уголовного розыска и получил дважды квартиру, потому что занимал первое место по раскрытию преступлений. Была возможность — участковым постоянно давали жилье. Они держались за работу. А сейчас, начнем с того, заедьте в юридический институт — там 50%, я извиняюсь, конечно, женщин учится. Я за, осваивают мужскую профессию, но когда на патрульно-постовой службе находятся женщины, как они догонят преступника? Сложно. Тем более, в юбке. Поэтому мы говорим — мужчинам стало неинтересно работать в полиции. Зарплата невысокая, с жильем сложно», — сказал Игорь Володин.

Председатель думы Володин все-таки, думаем, погорячился. Проблемы в российской полиции уж точно не из-за того, что многие сотрудники там женского пола, а в том, что каждому полицейскому нужно быть максимально честным и ответственным, выполнять свой долг самоотверженно, а не приписывая себе заслуги, которых нет, в том числе, конечно, и раскрываемость преступлений. И если все это будет соблюдаться, то и жители России перестанут порой просто бояться обращаться в правоохранительные органы. А пока человек трижды подумает перед тем, как пойти в полицию заявление писать...

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По инф. rosbalt.ru

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