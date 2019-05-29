Полицейский выкрутил руку женщине и обозвал её «свиньей»... Нехорошо, товарищ сержант!

В Нижнем Новгороде Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейского, который намеренно применил к женщине болевой прием, чтобы «наказать» ее за поведение.

Сюжет с видеозаписью произошедшего в отделе полиции появился в эфире местной телепрограммы «Кстати» 23 мая.

На записи видно, что нетрезвая женщина, прикованная наручниками к скамье при входе в отдел полиции, пытается сдвинуть скамью. Полицейский решил «наказать» задержанную за это и завел ее правую руку за спину, причиняя женщине, которая ему не сопротивлялась, сильную физическую боль.

Женщина кричала от боли и говорила полицейскому, что он не имеет права так с ней поступать, но правоохранитель в ответ издевательски предлагал ей обратиться в суд по правам человека и обзывал «пьяной свиньей», а также оскорблял нецензурно.

Во вторник в СК РФ сообщили, что по этому факту против старшего сержанта полиции возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенные с применением насилия).

Не будем наивными: неоправданная жестокость и садизм встречаются в правоохранительных органах довольно часто. Правозащитники бьют тревогу и постоянно говорят о пытках, но многие люди предпочитают этого не замечать. Но это неправильно, ведь жестокость в обществе и так очень высока, а равнодушие делает ситуацию совсем печальной. Ведь, в конце концов, дело касается каждого. Недаром же говорят "от сумы и тюрьмы не зарекайся".

Вопиющий случай произошёл десять лет назад в Перми. Там сотрудники милиции задержали местного жителя в легкой степени алкогольного опьянения. Его доставили в медвытрезвитель, где между задержанным мужчиной и правоохранителями произошел конфликт. Там к нему сперва применили физическую силу, уложив на спину. Затем связали руки и ноги потерпевшего между собой за спиной. Спустя некоторое время задержанный скончался. Проведенная позже экспертиза показала, что непосредственной причиной смерти задержанного явилась остановка дыхания, вызванная неестественным положением тела, которое препятствовало возможности нормального самостоятельного дыхания. Спустя семь лет супруга погибшего отсудила у государства 1,2 миллиона рублей. Другой случай, получивший огласку в прессе, был в Ярославле в 2017 году. Там полицейские избили осуждённого, который находился в ИК № 1.



По инф. rosbalt.ru

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