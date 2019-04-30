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Состоялось отречение императора Японии
По инф. polit.ru   
30 Апреля 2019 г.
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japanese flag

Японский император Акихито отрекся от престола. «Я искренне благодарю людей, которые приняли и поддержали меня в моей роли символа государства», — цитирует его прощальное заявление NHK.

Состоялось отречение императора Японии

В ходе торжественной церемонии отречения Акихито выразил надежду на то, что эра правления преемника — его собственного старшего сына, 59-летнего крон-принца Нарухито — окажется для страны «стабильной и плодотворной», и люди во всем мире будут жить счастливо.

От лица японского народа Акихито поблагодарил премьер-министр Синдзо Абэ. Перед церемонией 85-летний император совершил ритуал почитания в святилище богиню Аматэрасу.

О своем решении покинуть престол император заявил еще в июле 2016 года, объяснив его состоянием здоровья и преклонным возрастом. Летом 2017 года парламент Японии одобрил соответствующий законопроект.

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Polit.ru

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