Юный японский робот научился улыбаться. Зачем?

В Национальном музее науки и инноваций Японии представили робота-ребенка ростом в 120 см, а весом — 37 кг. Разработали его ученые из Университета Осака во главе с Хироси Исигуро, видео опубликовано на YouTube.

Отмечается, что внешность робота разрабатывалась под ребенка 10 лет. Лицо с руками покрыты латексной кожей, а каркас всего тела сделан из углерода с пластиком. Робота назвали Ибуки.

Он умеет улыбаться и передвигаться в пространстве благодаря 47 двигателям. Также Ибуки может удерживать предмет пятью пальцами, показывать дорогу «заблудившему», размахивать руками.

Передвигаться он на четырех колесах, а для естественных движений «телом» специалисты добавили ему специальный сустав на талию. Разработчики планируют усовершенствовать Ибуки, чтобы он мог передвигаться на двух конечностях, а также свободно общаться с людьми, чтобы потом гулять с ними и делиться опытом.

По инф. rosbalt.ru

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