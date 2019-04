В Японии начинается "эра побуждения к миру"

В Японии в связи с отречением императора Акихито выбрали название новой эры. Правительство заявило, что, ознакомившись с мнениями экспертов, министров и депутатов, хочет наречь ее «Рэйва» — эра побуждения к миру, заявил генсек правительства Есихидо Суга.

Завершающаяся эра носит название «Хэйсэй» — эра установления мира.

Ahead of the abdication of HIM The Emperor #Akihito of Japan on 30th April, the Jap. Gov't - in keeping with custom - has announced the name of Japan's new imperial era: 令和, or “#Reiwa.”



PM Abe shall explain the reason for this choice. The characters mean: "peace" & "order". pic.twitter.com/WgPl9yQ14v