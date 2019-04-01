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В Японии начинается "эра побуждения к миру"
|По инф. rosbalt.ru
|01 Апреля 2019 г.
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В Японии в связи с отречением императора Акихито выбрали название новой эры. Правительство заявило, что, ознакомившись с мнениями экспертов, министров и депутатов, хочет наречь ее «Рэйва» — эра побуждения к миру, заявил генсек правительства Есихидо Суга.
Завершающаяся эра носит название «Хэйсэй» — эра установления мира.
Источником для названия новой эры послужила старейшая и наиболее почитаемая антология национальной поэзии — «Манъесю», пояснил Суга.
Глава правительства Синдзо Абэ высказал надежду, что все японцы одобрят название новой эпохи.
Император должен одобрить название «Рэйва» во второй половине дня. Имя новой эры вступит в силу ровно в 12:00 1 мая — это день, когда взойдет на престол сын Акихито, наследный принц Нарухито, напоминает «Интерфакс».
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